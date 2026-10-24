Глава ФИЦ питания назвал долю россиян с лишним весом

ТАСС: Почти две трети россиян имеют избыточную массу тела

Tекст: Денис Тельманов

«Цифры очень удручающие. Суммарно избыточная масса тела и уровень алиментарного ожирения – это примерно 62-63% населения, а более конкретно распространенность ожирения среди взрослого населения – это 23,7%», – заявил Никитюк, передает ТАСС.

Ожирение первой степени наблюдается почти у 18% взрослых граждан, второй – у 5%, третьей – у 1,5%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава Минздрава Михаил Мурашко призвал называть проблему бодипозитива лишним весом и ожирением.

В мае директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии им. академика И. И. Дедова Наталья Мокрышева сообщила о выявлении избыточного веса у огромного числа граждан.

В апреле министр здравоохранения назвал ожирение одной из главных угроз для здоровья населения.