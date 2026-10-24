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Глава ФИЦ питания назвал долю россиян с лишним весом
ТАСС: Почти две трети россиян имеют избыточную массу тела
Избыточная масса тела и алиментарное ожирение наблюдаются у 63% населения России, сообщил директор Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Дмитрий Никитюк.
«Цифры очень удручающие. Суммарно избыточная масса тела и уровень алиментарного ожирения – это примерно 62-63% населения, а более конкретно распространенность ожирения среди взрослого населения – это 23,7%», – заявил Никитюк, передает ТАСС.
Ожирение первой степени наблюдается почти у 18% взрослых граждан, второй – у 5%, третьей – у 1,5%.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава Минздрава Михаил Мурашко призвал называть проблему бодипозитива лишним весом и ожирением.
В мае директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии им. академика И. И. Дедова Наталья Мокрышева сообщила о выявлении избыточного веса у огромного числа граждан.
В апреле министр здравоохранения назвал ожирение одной из главных угроз для здоровья населения.