Блогер Лерчек собиралась уехать в Сербию после курса химиотерапии

Лерчек собиралась уехать в Сербию после курса химиотерапии

Tекст: Катерина Туманова

В Сербии она собиралась встретиться с врачом из Германии для вакцинации и восстановления.

«Лерчек понадобился загранпаспорт для поездки в сербскую столицу – Белград, куда после прохождения химиотерапии для восстановления к ней также должен был приехать врач из Германии и вакцинировать фигурантку уголовного дела», – сообщил источник ТАСС.

Представители защиты подтвердили эти намерения, отказавшись от дополнительных комментариев. При этом адвокаты опровергли информацию о нарушении меры пресечения, подчеркнув строгое соблюдение всех ограничений.

По словам одного из защитников, суд разрешил Чекалиной покидать территорию России в случае острой необходимости получения медицинских услуг, недоступных в стране. Поездка должна была согласовываться с соответствующими ведомствами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте врачи диагностировали у Чекалиной онкологическое заболевание. Судебный процесс по делу блогера был приостановлен в связи с ее болезнью. Суд в Москве 24 июля возобновил производство по уголовному делу против блогера Лерчек.