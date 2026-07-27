День Военно-морского флота России празднуется в разные даты – просто потому, что привязан к воскресенью. Но идейно он приурочен к победе в Гангутском сражении. И если глянуть на три сотни лет существования отечественного ВМФ, понимаешь – символичнее даты не найти.4 комментария
Блогер Лерчек собиралась уехать в Сербию после курса химиотерапии
Лерчек собиралась уехать в Сербию после курса химиотерапии
Обвиняемая в незаконных валютных операциях блогер Валерия Чекалина (Лерчек) намеревалась покинуть уехать в Сербию для восстановительных процедур.
В Сербии она собиралась встретиться с врачом из Германии для вакцинации и восстановления.
«Лерчек понадобился загранпаспорт для поездки в сербскую столицу – Белград, куда после прохождения химиотерапии для восстановления к ней также должен был приехать врач из Германии и вакцинировать фигурантку уголовного дела», – сообщил источник ТАСС.
Представители защиты подтвердили эти намерения, отказавшись от дополнительных комментариев. При этом адвокаты опровергли информацию о нарушении меры пресечения, подчеркнув строгое соблюдение всех ограничений.
По словам одного из защитников, суд разрешил Чекалиной покидать территорию России в случае острой необходимости получения медицинских услуг, недоступных в стране. Поездка должна была согласовываться с соответствующими ведомствами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте врачи диагностировали у Чекалиной онкологическое заболевание. Судебный процесс по делу блогера был приостановлен в связи с ее болезнью. Суд в Москве 24 июля возобновил производство по уголовному делу против блогера Лерчек.