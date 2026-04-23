Володин сообщил о поддержке полного запрета вейпов депутатами

Денис Тельманов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что абсолютное большинство депутатов нижней палаты поддержали инициативу о полном запрете продажи вейпов и жидкостей для них. Об этом он написал в своем Max-канале.

Он отметил, что позиция депутатов по этому вопросу практически единогласна и отражает заботу о здоровье граждан. По словам Володина, соответствующее законодательное решение будет рассмотрено в ближайшее время.

Отмечается, что ранее обсуждение вопроса о необходимости ужесточения регулирования рынка вейпов неоднократно поднималось в парламенте.

Как писала газета ВЗГЛЯД, госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции поддержала инициативу запрета вейпов.

Академик РАН Геннадий Онищенко отметил, что введение полного запрета на вейпы крайне важно, но будет сопряжено с серьезными трудностями.

