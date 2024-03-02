Обвинения России в якобы «полной готовности» российского космического оружия электромагнитного импульса могут говорить как раз об обратном – о том, что именно в США разработка таких вооружений вышла на финальную прямую.0 комментариев
Экс-министр госбезопасности ДНР: Интеграция больших освобожденных территорий изменит российскую цивилизацию
В случае прекращения украинской государственности необходимость интегрировать большое пространство с русскоязычным населением приведет к трансформации всей российской цивилизации, заявил командир БАРСА-13, первый министр государственной безопасности ДНР Андрей Пинчук.
«Это вопрос уже комплексной трансформации, трансформации в том числе и российской цивилизации с учетом большого пласта нашего триединого народа», – сказал Пинчук политологу Максиму Григорьеву в рамках проекта Люди доброй воли.
На вопрос, где должна закончиться специальная военная операция России на Украине, Пинчук со смехом ответил: «Очевидно, где-то там за Польшей». По его словам, «промежуточная задача» – «отодвинуть» украинские войска. Он подчеркнул, что «чем меньше территория противника, тем меньше у него мобилизационных возможностей, промышленных возможностей, логистики» для нанесения ущерба России.
По словам Пинчука, «отодвигание» ВСУ – «элемент решения текущих проблем», но это «промежуточная стадия», а конечная – «прекращение украинской государственности». Хотя и его Пинчук не считает «конечным этапом», ведь при образовании «такой огромной территории с таким огромным русскоязычным населением, такими огромными проблемами, большими жертвами и вложениями» встает вопрос об интеграции территории в пространство «российской, русской цивилизации».
Напомним, президент России Владимир Путин в ходе совещания в Кремле назвал социально-экономическое развитие Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей их возрождением и отметил, что в этой работе нет мелочей, поскольку все, что связано с жизнедеятельностью граждан – от условий жизни до воспитания детей, – представляет важность.