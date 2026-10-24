Семья Шатунова потребовала уголовного преследования Разина в Турции

Наследники Юрия Шатунова попросили прокуратуру Турции наказать Андрея Разина

Tекст: Денис Тельманов

Представитель вдовы Шатунова попросил турецкий надзорный орган проверить законность действий Разина. Об этом пишет ТАСС.

Ранее Серикский 1-й межрайонный суд в Турции удовлетворил просьбу Разина об установлении прав на 28 песен «Ласкового мая». 31 января 2023 года Разин как гражданин Турции зарегистрировал свои права на фонограммы, а 7 августа 2024 года – на тексты и мелодии этих песен.

Представители вдовы Шатунова считают, что это решение суда не несет правовых последствий, а Разин вводит иностранный суд в заблуждение. Адвокат семьи Асель Мухтарова-Казарновская добавила, что продюсер может попробовать использовать эти документы для связи с платформами Spotify и YouTube.

Разин объявлен в розыск и заочно арестован в России по обвинению в мошенничестве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник суд в Турции признал за Разиным авторские права на 28 композиций группы «Ласковый май».

На прошлой неделе московские суды признали недостоверным договор между продюсером и Шатуновым об исключительных правах на песни и товарные знаки группы.

В мае краевой суд отменил решение об установлении авторства хитов группы за бывшим продюсером.