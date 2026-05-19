Суд лишил Разина прав на песни «Ласкового мая»

Семья Шатунова выиграла спор за авторство хитов «Ласкового мая»
Краснодарский краевой суд отменил решение об установлении авторства хитов легендарной группы за бывшим продюсером Андреем Разиным.
Апелляционная инстанция удовлетворила жалобу вдовы Юрия Шатунова Светланы, отменив решение Хостинского районного суда Сочи от 2007 года, передает ТАСС.
Судебное решение вступает в силу незамедлительно, сообщили адвокаты семьи.
«Суд согласился с доводом заявителя апелляционной жалобы о том, что позиция Разина более чем противоречива с учетом того, что в рамках судебного заседания Хостинского районного суда города Сочи в 2005 году ответчик утверждал, что автором спорных произведений является Сергей Кузнецов, тогда как в 2007 году Разин «вспомнил», что именно он является автором произведений», – рассказал адвокат Олег Ситников.
Он подчеркнул, что рассмотрение дела в порядке особого производства было грубым процессуальным нарушением.
По словам адвоката Асель Мухтаровой-Казарновской, суд отверг доводы Разина о том, что его авторство подтверждается нотными листами. Защитники обнаружили грубые музыкальные ошибки в предоставленных документах, несмотря на заявления бывшего продюсера о наличии у него музыкального образования.
Ранее вдова и дети Шатунова выиграли иск о признании за ними исключительных прав на 23 песни, включая «Белые розы» и «Седая ночь». Разин, который сейчас заочно арестован по обвинению в мошенничестве, не смог обжаловать это решение в Верховном суде РФ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года Верховный суд России отказался рассматривать жалобу Андрея Разина о правах на хиты коллектива. Месяцем позже Таганский суд Москвы заочно арестовал продюсера по обвинению в мошенничестве.
В начале мая текущего года Арбитражный суд Москвы отклонил иск бывшего владельца товарного знака «Ласковый май» к вдове Юрия Шатунова.