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Посол Ирана назвал дату визита Пезешкиана в Москву
Посол: Президент Ирана приедет в Россию на саммит ФСЭГ 27 октября
Президент Ирана Масуд Пезешкиан посетит Москву 27 октября для участия в саммите Форума стран – экспортеров газа, сообщил иранский посол в России Казем Джалали.
«Его превосходительство доктор Пезешкиан, президент Исламской Республики Иран, прибудет в Москву с визитом для участия в саммите лидеров стран-экспортеров газа, который состоится во вторник, 27 октября. В настоящее время мы прорабатываем детали его поездки», – передает РИА «Новости» слова дипломата.
Глава МИД России Сергей Лавров 19 октября в ходе визита в Тегеран сообщил Пезешкиану, что его российский коллега Владимир Путин ждет его на саммите Форума стран-экспортеров газа в Москве в конце октября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу глава МИД Ирана Аббас Аракчи анонсировал визит Пезешкиана в Россию на следующей неделе.
В понедельник иранский лидер заявил о намерении посетить саммит Форума стран – экспортеров газа в Москве в конце октября и встретиться с Путиным.
В тот же день он выразил признательность президенту России и народу страны за принципиальную позицию по событиям в Иране.