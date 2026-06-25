Минздрав создал программу обучения детей здоровому образу жизни

Tекст: Алексей Дегтярёв

Документ призван помочь в организации просветительских мероприятий для школьников, родителей и преподавателей, передает РИА «Новости».

Программа обучения охватывает профилактику ожирения, здоровое питание, физическую активность и отказ от курения, включая вейпы. Также предусмотрены разделы о свободе от алкогольной и гаджетовой зависимостей, укреплении психического здоровья, здоровом сне и борьбе со стрессом. Для повышения интереса к ЗОЖ планируется проводить тематические акции, конкурсы и спортивные мероприятия.

«В детском и подростковом возрасте крайне важно привить здоровые привычки, поскольку они укореняются на подсознательном уровне», – отмечают авторы рекомендаций.

По их данным, образ жизни определяет половину здоровья человека, а соблюдение правил ЗОЖ снижает риск преждевременной смерти на 40%.

Специалисты советуют отказаться от курения и алкоголя, ежедневно съедать не менее 400 граммов овощей и фруктов. Кроме того, рекомендуется сократить потребление соли до уровня менее пяти граммов в день и уделять физической активности не менее 30 минут ежедневно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, кардиохирург Лео Бокерия назвал фастфуд и гиподинамию главными причинами развития избыточного веса у подрастающего поколения. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил об увеличении числа страдающих ожирением школьников до 480 тыс. человек.