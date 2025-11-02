Пресечена работа Telegram-бота по распространению персональных данных россиян

Итоги выборов в Голландии говорят о том, что эта страна вольется в ряды антироссийского «авангарда», увеличит помощь Украине и станет «богатой версией» Польши и Прибалтики.4 комментария
МВД пресекло работу крупнейшего Telegram-бота по распространению данных россиян
Сотрудники МВД ликвидировали крупный телеграм-бот, распространявший личные данные россиян и приносивший организаторам миллионы рублей дохода каждый месяц.
Сотрудники УБК МВД пресекли работу одного из крупнейших русскоязычных Telegram-ботов, который предоставлял доступ к персональным данным россиян, передает Telegram-канал официального представителя МВД Ирины Волк.
По данным Волк, ежемесячный доход от деятельности сервиса составлял от 13 до 16 млн рублей. Организатора бота задержали в Петербурге – он был одним из администраторов и обеспечивал работу ресурса.
Бот обрабатывал большие массивы информации, полученной в результате утечек из различных источников. Пользователи по поисковым запросам могли получать сведения об адресах проживания, местах работы, доходах, банковских счетах, автомобилях и других уникальных данных граждан.
Как пояснили в МВД, невысокая стоимость подписки позволяла фактически любому желающему воспользоваться сервисом, что создавало угрозу массового распространения чувствительной информации.
Фиксировались случаи, когда бот использовался мошенниками для хищения денег дистанционным способом. По материалам, собранным сотрудниками полиции, возбуждено уголовное дело по чч. 5 и 6 ст. 272.1 УК РФ.
В ходе обысков изъяты телефоны, компьютерная техника, серверное оборудование и больше 40 терабайт данных, среди которых обнаружены электронная переписка, базы данных и информация об управлении сервисом. В отношении задержанного решается вопрос о мере пресечения.
Полицейские продолжают проверку и работу по выявлению других крупных участников теневого рынка персональных данных в России. Работа бота окончательно прекращена.
Напомним, на этой неделе руководитель Роскомнадзора Андрей Липов заявил о необходимости перехода на отраслевые стандарты обработки персональных данных вместо устаревшей системы соглашений.
С начала года в России выявили 103 случая утечки персональных данных, при этом скомпрометировано 50 млн записей.
В конце октября в Ленинградской области полиция задержала продавца данных абонентов салона связи.