Полиция Ленобласти задержала продавца данных абонентов салона связи

Полиция задержала в Ленобласти продавшего данные абонентов сотрудника салона связи

Tекст: Мария Иванова

Киберполиция Петербурга задержала жителя Хабаровского края, который подозревается в продаже личных данных владельцев абонентских номеров, сообщает ТАСС.

По данным пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, мужчина работал специалистом офиса одного из операторов мобильной связи в деревне Новое Девяткино во Всеволожском районе Ленобласти.

В ведомстве пояснили, что задержанный в 2023 году, имея доступ к базе клиентов оператора, по просьбам анонимных лиц из чата одного из мессенджеров выполнял «заказы» на персональные данные абонентов. Для этого он фотографировал экран с нужной информацией и пересылал снимки в чат. За каждый «заказ» ему платили от 2 до 5 тыс. рублей.

Пресс-служба ГУ МВД подчеркнула: «Установлены 22 случая передачи персональных данных задержанным. По всем фактам УМВД по Всеволожскому району Ленинградской области возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации)».

В отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сейчас в рамках расследования устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

