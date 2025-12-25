  • Новость часаРоссийские войска освободили Свято-Покровское возле Северска в ДНР
    Сергей Миркин Когда на Украине появится новый гетман Скоропадский

    Скоропадский формально не был объявлен гетманом немецкими генералами, а был провозглашен монархом на всеукраинском съезде хлеборобов. Имя нового руководителя Украины не столь важно, его главной функцией будет заключить мир с Россией.

    Владимир Можегов Брюссельская ведьма крадет Рождество

    Из официальных поздравлений ушло слово «Рождество», а на уличных билбордах вместо привычного «Счастливого Рождества!» парижанам желают «Веселых праздников». Кроме того, опасаясь реакции мусульман, в Париже в этом году отменили массовые рождественские мероприятия.

    Юрий Мавашев Откажется ли Турция от российских «Триумфов»

    Может показаться, что военно-техническое сотрудничество между Турцией и Россией переживает закат, и в нынешних международно-политических реалиях невозможно. Однако не все так однозначно.

    25 декабря 2025, 12:10 • Новости дня

    Новак сообщил о плане России на случай изъятия активов

    Новак: Россия подготовила план на случай изъятия активов

    Новак сообщил о плане России на случай изъятия активов
    @ Александр Миридонов/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Москва подготовила комплекс мер на случай изъятия замороженных российских активов за рубежом, заявил вице-премьер Александр Новак.

    По словам Новака, Россия подготовила план действий на случай изъятия ее замороженных активов за рубежом, сообщает «Россия-24».

    Вице-премьер Александр Новак подчеркнул, что такой документ уже составлен, и он будет реализован.

    Арбитражный суд Москвы назначил на 16 января предварительные слушания по делу о взыскании с Euroclear Bank почти 18,2 трлн рублей по иску Банка России.

    Центральный банк России подал иск к Euroclear Bank в Арбитражный суд Москвы на сумму 18,1 трлн рублей.

    Президент России Владимир Путин во время программы «Итоги года» назвал планы Евросоюза по изъятию российских активов открытым грабежом и предупредил о тяжелых последствиях.

    24 декабря 2025, 19:30 • Новости дня
    Бывший посол Норвегии похвалил уровень жизни в Москве

    Экс-посол Норвегии Квиле отметил качество жизни в Москве

    Бывший посол Норвегии похвалил уровень жизни в Москве
    @ Кузьмичёнок Василий/Агентство «Москва»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    По мнению экс-посла Норвегии в РФ Роберта Квиле, Москва отличается благоустройством улиц и большим разнообразием заведений общественного питания.

    Высказанные экс-послом Норвегии Робертом Квиле впечатления о жизни в Москве опубликовал журнал Forsvarets forum, пишет РИА «Новости». По его словам, столица отличается ухоженными дорогами и тротуарами, а также обилием ресторанов, которые часто бывают полны, поэтому лучше бронировать столики заранее.

    Квиле отдельно выделил уровень автопарка города, отметив наличие люксовых автомобилей, недоступных в Норвегии. Он также добавил, что, по его мнению, ассортимент товаров в Москве превосходит ожидания. Квиле работал послом Норвегии в России с 2022 года по осень 2025.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф также рассказал о своих впечатлениях о Москве во время встречи с президентом Владимиром Путиным.

    А что касается Квиле, то весной на встрече с послом МИД России призвал Осло воздерживаться от шагов, которые могут усилить напряженность вокруг архипелага Шпицберген.

    Ранее посол Норвегии Роберт Квиле был вызван в МИД России из-за попыток норвежских властей сорвать в Киркенесе чествование воинов СССР.

    24 декабря 2025, 14:39 • Новости дня
    Макрон обвинил США в запугивании Европы

    Макрон осудил визовые ограничения США против экс-еврокомиссара ЕС Бретона

    Макрон обвинил США в запугивании Европы
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Франции Эммануэль Макрон выразил недовольство санкциями Вашингтона против ряда европейских политиков, подчеркнув угрозу цифровому суверенитету Европы.

    Президент Франции Эммануэль Макрон резко высказался по поводу решения США ограничить въезд ряду европейских чиновников, включая экс-еврокомиссара Тьерри Бретона, передает ТАСС.

    Макрон написал в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ): «Франция осуждает решения США об ограничении виз для Тьерри Бретона и четырех других европейских деятелей. Эти меры являются актом запугивания и принуждения в отношении европейского цифрового суверенитета».

    Французский лидер подчеркнул, что поводом для санкций стал Закон ЕС о цифровых услугах, который, по его мнению, вводится для обеспечения честной конкуренции между цифровыми платформами в Европе и не затрагивает интересы третьих стран. Макрон отметил, что правила, регулирующие цифровое пространство в Евросоюзе, должны приниматься исключительно на территории Европы.

    Глава Франции пообещал и дальше защищать цифровой суверенитет и право Евросоюза самостоятельно вырабатывать регуляторные нормы без давления извне.

    Ранее США обвинили бывшего еврокомиссара Тьерри Бретона в попытках ввести цензуру против граждан Соединенных Штатов. Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Госдепартамент США ввел визовые ограничения против Бретона и еще четырех европейских активистов.

    Спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал это решение с иронией. Он отметил, что Урсула фон дер Ляйен теперь оказалась в черном списке лиц, которым нельзя въезжать в США.

    Сам Тьерри Бретон на платформе X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) назвал действия США «охотой на ведьм».

    24 декабря 2025, 13:22 • Видео
    США дадут Зеленскому невидимые гарантии

    Владимир Зеленский заявил, что часть так называемых гарантий безопасности, которые США предоставят Украине в обмен на прекращение конфликта, будут частично засекречены. Несмотря на это, понятно, о чем идет речь: Зеленского хотят обдурить.

    24 декабря 2025, 21:50 • Новости дня
    Импорт из ЕС в Россию впервые превысил экспорт

    Импорт товаров из ЕС в Россию впервые превысил экспорт из РФ

    Импорт из ЕС в Россию впервые превысил экспорт
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    За первые девять месяцев 2025 года отрицательное сальдо торгового баланса России с Европейским Союзом составило 0,5 млрд евро.

    Впервые в истории объем импорта европейских товаров в Россию превысил экспорт из России в ЕС. За январь-сентябрь 2025 года объем экспорта российских товаров в Евросоюз составил 21,7 млрд евро, в то время как импорт европейской продукции в Россию достиг 22,2 млрд евро. В результате отрицательное сальдо торгового баланса России с ЕС составило 0,5 млрд евро, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Евростата.

    По информации Евростата, общий объем торговли между Евросоюзом и Россией за первые девять месяцев 2025 года составил 43,9 млрд евро, что на 12,9% ниже показателя за аналогичный период 2024 года.

    Россия экспортирует в ЕС главным образом топливно-энергетическую продукцию, а среди ввозимых европейских товаров преобладают химикаты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, импорт рыбы и аквакультуры из России в Евросоюз в 2022-2024 годах превышает показатели до СВО. Кроме того, объем импорта медикаментов из России в страны Евросоюза достиг рекордных значений с декабря 2020 года.

    При этом, поставки пива из Евросоюза в Россию в октябре сократились в шесть раз по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и достигли минимального уровня за десять лет.

    24 декабря 2025, 13:49 • Новости дня
    Орбан заявил об упущенных возможностях Европы предотвратить конфликт с Россией

    Орбан: ЕС мог предотвратить конфликт с Россией в 2022 году

    Орбан заявил об упущенных возможностях Европы предотвратить конфликт с Россией
    @ Michael Kappeler/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз мог бы предотвратить конфликт на Украине еще в 2022 году, если бы сделал ставку на дипломатические усилия, а не последовал за политикой администрации Байдена, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    По словам Орбана, лидеры Европейского союза пошли по пути военной конфронтации с Россией под давлением администрации Джо Байдена, передает ТАСС.

    Виктор Орбан отметил, что в феврале 2022 года Европа могла направить миротворческую миссию в Москву и Киев и не объявлять этот конфликт своей войной. Он подчеркнул, что, если бы такой шаг был предпринят, над Европой сегодня не нависала бы угроза войны.

    По словам Орбана, вмешательство американской стороны стало определяющим фактором перехода Европы к позиции сторонников военного конфликта. Он напомнил, что нынешний президент США Дональд Трамп, напротив, выступает за мир.

    Премьер-министр Венгрии считает, что страны ЕС должны извлечь урок из этого опыта и не принимать стратегические решения, исходя из внутренних политических обстоятельств в Америке. Он добавил, что отношения с США важны, однако интересы Европы должны оставаться приоритетными для ее решений.

    Ранее президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года»  призвал добиться устранения первопричин конфликта на Украине.

    Путин заявил, что Москва готова и стремится завершить конфликт на Украине мирными средствами.

    24 декабря 2025, 19:38 • Новости дня
    Bloomberg включило российский рубль в список самых привлекательных активов

    Bloomberg: За год укрепление рубля стало самым сильным с 1994 года

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    За последние 12 месяцев укрепление российской валюты достигло рекордных показателей, курс вырос на 45%. В результате рубль вошел в пятерку самых прибыльных мировых активов, пишет агентство Bloomberg.

    Российский рубль в 2025 году стал самой крепкой валютой относительно доллара. Рост рубля составил 45%, и сейчас курс составляет примерно 78 рублей за доллар, что близко к уровням, наблюдавшимся в начале 2022 года. По итогам года российская валюта вошла в пятерку самых прибыльных мировых активов – вместе с платиной, серебром, палладием и золотом, сообщило ТАСС со ссылкой на данные Bloomberg.

    За последние 12 месяцев укрепление российской валюты было самым сильным как минимум с 1994 года. Издание поясняет, что укреплению рубля способствовало заметное снижение спроса на иностранную валюту в России. Также причиной, по мнению аналитиков, стала привлекательность рублевых активов, обусловленная денежно-кредитной политикой Банка России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, курс рубля на Московской бирже показал умеренный рост на фоне решения Банка России снизить ключевую ставку до 16% годовых.

    Ранее Минфин России рассчитал, сколько может стоить доллар через пять и 17 лет. Глава Минфина Антон Силуанов отметил, что курс рубля во многом зависит от смягчения денежно-кредитной политики и уровня процентных ставок на рынке.

    24 декабря 2025, 20:35 • Новости дня
    Макрон анонсировал январские переговоры по гарантиям безопасности Украине

    Макрон объявил о новых переговорах по гарантиям безопасности Украине в январе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Переговоры по предоставлению Украине гарантий безопасности будут возобновлены во французской столице в начале следующего года, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Переговоры по обеспечению Киева гарантиями безопасности перейдут в активную фазу в январе 2026 года, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон. По словам французского лидера, продолжение работы по этой теме запланировано в Париже, передает ТАСС.

    Макрон подчеркнул, что уже провел разговор с генсеком НАТО Марком Рютте, чтобы подробно обсудить ситуацию на Украине и координацию действий между странами, участвующими в «коалиции желающих». В ходе беседы подчеркивалось, что надежные и конкретные меры по обеспечению безопасности Киева нужны для «долгосрочного и прочного мира».

    В то же время, Politico отметило, что дальнейшие перспективы безопасности Украины во многом будут зависеть от решений, которые примет президент России Владимир Путин, несмотря на все усилия западных союзников и США.

    Турецкий политолог Айтекин Думрул заявил, что планы Евросоюза по возможному вводу войск на Украину могут привести к затягиванию конфликта и увеличению риска эскалации между Брюсселем и Москвой.

    Подобные мнения стали высказывать активнее, после того, как стало известно, что уровень боеготовности армий стран, входящих в «коалицию желающих», был увеличен после начала обсуждений возможной отправки подразделений на Украину.

    24 декабря 2025, 17:20

Орбан предрек скорый распад ЕС
    Орбан предрек скорый распад ЕС

    Орбан спрогнозировал скорый распад Евросоюза

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Евросоюз находится на грани распада из-за ошибок нынешнего руководства и отсутствия реформ.

    Евросоюз рискует прекратить существование, если не проведет глубокую реорганизацию, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью газете Magyar Nemzet, передает ТАСС. Политик подчеркнул, что ЕС сейчас переживает процесс дезинтеграции, а брюссельская бюрократия стремится к созданию империи, несмотря на сопротивление отдельных государств.

    По словам Орбана, Брюссель принимает решения, которые постепенно перестают выполняться: «Сначала их не выполняет одна страна, потом две, потом три», – отметил он.

    Он раскритиковал решения Еврокомиссии, которая вопреки воле государств объявляет программы, наносящие ущерб промышленности.

    В частности, Орбан напомнил о планах запретить выпуск автомобилей с бензиновыми двигателями с 2035 года, но заявил, что, когда реализовать это оказалось невозможно, власти ЕС «отступили».

    В качестве другого примера премьер привел миграционную политику, отметив, что Венгрия и Польша игнорируют соответствующие решения, однако к ним применяются разные меры: «Венгрия не выполняет миграционный пакт, поэтому нас штрафуют на 1 млн евро в день. Поляки делают то же самое, что и мы, но их вознаграждают», – заявил Орбан.

    Премьер-министр также указал на тенденцию к сужению национального суверенитета в ЕС и подчеркнул, что существующий в Брюсселе хаос приведет к распаду союза, если не будут предприняты срочные изменения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Орбан заявил, что Евросоюз мог бы предотвратить конфликт на Украине, если бы сделал ставку на дипломатию, а не следовал политике администрации Байдена.

    Кроме того, венгерский премьер назвал спорным вопрос, кто на кого напал на Украине, комментируя финансирование Киева Евросоюзом.

    Орбан также опубликовал видеоролик с европейскими политиками, сопроводив его узнаваемым саундтреком из фильма «Охотники за привидениями».

    24 декабря 2025, 18:53 • Новости дня
    Глава Евросовета осудил новые ограничения США для граждан ЕС

    Глава Евросовета отреагировал на новые ограничения США для пяти граждан ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Председатель Евросовета Антониу Кошта осудил визовые санкции США против пяти граждан Евросоюза, среди которых разработчик закона о цифровых услугах.

    Ограничения США на выдачу виз пяти гражданам Евросоюза вызвали жесткую реакцию председателя Евросовета Антониу Кошты, передает ТАСС. Он заявил, что подобные меры между союзниками и друзьями недопустимы, а Евросоюз отстаивает свободу выражения мнений и регулирующий суверенитет.

    Глава МИД Бельгии Максим Прево также выразил возмущение решением США, отметив, что оно касается деятелей, сотрудничавших над Актом о цифровых услугах. По словам Прево, подобный закон не может рассматриваться как враждебный по отношению к США. Он подчеркнул, что санкции в отношении европейцев из-за экономических неудобств недопустимы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Франции Эммануэль Макрон также выразил недовольство санкциями США против европейских политиков.

    Напомним, что США обвинили бывшего еврокомиссара Тьерри Бретона в попытках ввести цензуру против граждан Соединенных Штатов. Далее Государственный департамент Соединенных Штатов ввел визовые ограничения для Бретона и еще четырех европейских активистов.

    Сам Тьерри Бретон на платформе X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) назвал действия США «охотой на ведьм».

    25 декабря 2025, 11:37 • Новости дня
    Захарова: Запад превратил праздничную иллюминацию в Москве в политический спор

    Захарова: Запад расценил праздничную иллюминацию в Москве как политический сигнал

    Tекст: Вера Басилая

    Праздничная иллюминация в Москве вызвала дискуссию на Западе и трактуется как политический сигнал, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Запад сделал праздничную иллюминацию Москвы предметом политических обсуждений, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает «Россия 24».

    Она отметила, что в политической среде неожиданно развернулась дискуссия о московских новогодних огнях, в то время как, например, в Германии решили отказаться от украшения общественных пространств.

    Захарова добавила, что не только экономические трудности, но и большие вызовы стоят перед Евросоюзом из-за решений самих европейских лидеров.

    Дипломат выразила мнение, что экономика России пострадала из-за решений ЕС, тогда как экономические трудности Европы также вызваны европейской политикой. Захарова уверена: западные страны сами выбрали нынешний путь, а сотрудничество с Россией могло бы сократить убытки за счет кооперации. Она отметила, что Россия всегда выступала за партнерство, чтобы вместе избегать экономических проблем, что позволяло бы каждому вести дела в классической манере, адаптируясь к новым реалиям.

    Ранее Захарова заявила, что жители и предприниматели стран Евросоюза сами собирают средства на новогоднюю иллюминацию из-за экономических трудностей.

    Власти крупных городов Германии сократили или полностью отменили уличную рождественскую иллюминацию из-за ограниченного бюджета.

    Между тем, из официальных поздравлений во Франции исчезло слово «Рождество», а в Париже на билбордах теперь пишут «Веселых праздников», при этом массовые рождественские мероприятия были отменены из-за опасений реакции мусульман.

    В Британии захотели отменить песню Jingle Bells как оскорбительную.

    24 декабря 2025, 16:20 • Новости дня
    Путин заявил о полной обеспеченности расходов на оборону России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин отметил, что слаженная работа правительства обеспечивает устойчивость финансовой системы страны и позволяет выполнять все обязательства в оборонной сфере.

    Стабильность финансовой системы страны стала результатом эффективной деятельности правительства  и дает возможность полностью обеспечивать расходы на оборону и безопасность, заявил президент Владимир Путин на встрече с членами кабмина, передает ТАСС.

    Он подчеркнул: «Состояние государственных финансов позволяет в полном объеме обеспечивать расходы на оборону и безопасность».

    Кроме обеспечения защиты и обороноспособности, Путин добавил, что такое положение дел дает возможность задавать более высокую динамику по ключевым направлениям развития. В частности, он отметил важность новых национальных проектов и призвал ориентироваться на продолжающиеся реформы для устойчивого роста.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Владимир Путин заявил, что государственная политика должна строиться вокруг семей с детьми.

    В ходе встречи с членами правительства глава государства подчеркнул, что в России выполняются все социальные обязательства, включая меры поддержки семей с детьми, а финансовая система страны остается устойчивой благодаря сбалансированному бюджету.

    Путин также отметил, что сейчас российская армия является самой боеспособной в мире.


    24 декабря 2025, 16:36 • Новости дня
    Собянин спрогнозировал объем инвестиций в Москву

    Собянин спрогнозировал рост объема инвестиций в Москве выше 9 трлн рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Мэр столицы ожидает, что в 2025 году совокупный объем инвестиций в Москве окажется в четыре раза больше результата 2010 года.

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что итоговый объем инвестиций всех источников финансирования в Москве по итогам 2025 года может превысить 9 трлн рублей, передает ТАСС. Это заявление он сделал, выступая с отчетом о работе столичного правительства в Московской городской думе.

    Собянин заявил: «По итогам 2025 года объем инвестиций всех источников финансирования, скорее всего, превысит огромную сумму в 9 трлн рублей. Это в четыре раза больше показателей 2010 года».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Сергей Собянин отмечал рост объемов производства высокотехнологичной продукции на столичных предприятиях благодаря возвращению производств и импортозамещению.

    Доля Москвы в экономике России составляет более 20%, а за минувший год экономика города выросла на 5,5%, заявил президент России Владимир Путин на встрече с Собяниным.

    Кроме того, Москва является лидером страны по развитию государственно-частного партнерства, а открытость органов власти для инвесторов подтверждается федеральными оценками.

    24 декабря 2025, 18:22 • Новости дня
    Король Бельгии поддержал запрет на использование активов России

    Король Бельгии поддержал сохранение российских активов в Euroclear

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В своих Рождественских пожеланиях король Бельгии Филипп выступил против использования замороженных российских активов в интересах Украины.

    Король Филипп в ежегодном обращении публично поддержал позицию бельгийских властей, отвергающих идею использования замороженных российских активов на Украине, пишет РИА «Новости». По его словам, участие Бельгии на стороне украинского народа остается «твердым и непоколебимым», но позиция правительства по российским резервам не противоречит этому курсу.

    Почти все золотовалютные резервы России, замороженные решением Евросоюза, размещены в Бельгии на счетах Euroclear. Объем замороженных средств достигает 180 млрд евро. Банк России ранее подал судебный иск к Euroclear Bank о взыскании около 18,2 трлн рублей, учитывая не только резервы, но и упущенную выгоду.

    Контекстом для заявления Филиппа стала дискуссия в ЕС о возможности направить прибыль от резервов или сами средства на кредитование Украины, однако бельгийское правительство последовательно отвергало эту инициативу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры Евросоюза не смогли согласовать конфискацию 210 млрд евро замороженных российских активов в пользу Украины на саммите 18 декабря.

    Напомним, план ЕС по использованию российских замороженных активов для кредита Киеву провалился из-за позиций премьер-министра Бельгии и главы кабмина Италии.

    Причем Бельгия поддержала бессрочную заморозку активов, но заблокировала их экспроприацию ради Украины. Эксперты газеты ВЗГЛЯД позже объяснили, почему Бельгия не пошла на такой шаг.

    Сейчас в офисе еврокомиссии в Брюсселе наблюдаются упаднические настроения после провала инициативы по изъятию российских средств.

    25 декабря 2025, 10:18 • Новости дня
    Sky: Конфликт между Европой и США обострился из-за онлайн-цензуры

    Tекст: Вера Басилая

    Белый дом ввёл визовые ограничения для пяти известных европейских чиновников, включая автора Digital Services Act, посчитав новый закон угрозой свободе слова и интересам американских компаний, сообщает Sky News.

    Вашингтон объявил о введении визовых ограничений для пяти общественных деятелей из Европы, включая бывшего комиссара ЕС Тьерри Бретона, который участвовал в разработке Digital Services Act, передает Sky News.

    США считают, что европейские законы чрезмерно ограничивают свободу слова и наказывают американские компании существенными штрафами за размещение спорного контента.

    «Если вы строите карьеру, поддерживая цензуру американской речи, вам не место на американской земле», – сообщил заместитель госсекретаря США Сары Роджерс.

    Бретон уже сталкивался с критикой владельца X Илона Маска, который называл его «тираном Европы», а сам чиновник обвинял Маска во лжи относительно ограничений.

    В число фигурантов санкционного списка также вошли глава британского Центра противодействия цифровой ненависти Имран Ахмед, руководитель Глобального индекса дезинформации Клэр Мелфорд и немецкие активистки Йозефина Баллон и Анна-Лена фон Ходенберг из HateAid. Все они занимаются борьбой с дезинформацией и регулированием контента в интернете.

    Издание отмечает, что разногласия между США и Европой по поводу онлайн-цензуры продолжаются не первый год. В Европе действует Digital Services Act, а в Британии с июля полностью вступил в силу Online Safety Act, ужесточающий ответственность платформ независимо от их юрисдикции.

    Компанию X ранее оштрафовали Евросоюзом на 120 млн евро за отсутствие прозрачности. Европейские политики резко осудили новые американские меры, заявив о поддержке национального суверенитета и защите своего законодательства.

    Госдепартамент США ввел визовые ограничения против бывшего еврокомиссара Тьерри Бретона и еще четырех европейских активистов. Американские власти заявили, что эти лица пытались вынудить платформы из США ограничивать определенные точки зрения.

    Сам Тьерри Бретон на платформе X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) назвал действия США «охотой на ведьм».

    Председатель Евросовета Антониу Кошта осудил визовые санкции США против пяти граждан Евросоюза, включая разработчика закона о цифровых услугах.

    24 декабря 2025, 21:57 • Новости дня
    В Болгарии одобрили экстрадицию россиянина Ивина в США

    Суд в Болгарии принял решение об экстрадиции россиян Ивина и Ольшанского

    Tекст: Вера Басилая

    Обвиняемый США в нарушении санкций и отмывании денег Сергей Ивин будет экстрадирован из Болгарии в США по решению суда, адвокат планирует подать апелляцию, сообщили в посольстве в Софии.

    Болгарский суд одобрил экстрадицию россиянина Сергея Ивина в Соединённые Штаты, передает РИА «Новости».

    По информации посольства России в Софии, адвокат Ивина в ближайшее время намерен подать документы на апелляцию по этому делу.

    Параллельно принято решение об экстрадиции другого гражданина России – Олега Ольшанского. Его защита уже обжаловала решение, а новое рассмотрение этого дела ожидается в начале января.

    О задержании Ивина и Ольшанского стало известно в пятницу: оба арестованы по запросу Вашингтона. Американские власти обвиняют россиян в нарушении санкционного режима и отмывании денег.

    Как рассказали в российском посольстве, сотрудники консульства посещали задержанных в софийском СИЗО, жалоб на состояние здоровья не поступало. Дипломаты также поддерживали контакт с заключёнными и их юристами, содействовали улучшению условий содержания и присутствовали на заседаниях суда.

    Ранее власти Болгарии арестовали по запросу США двух граждан России, Олега Ольшанского и Сергея Ивина.

    25 декабря 2025, 09:57 • Новости дня
    Польша запретила въезд россиянам с загранпаспортами старого образца

    Tекст: Вера Басилая

    Граждане России с заграничными паспортами без биометрического чипа с 1 апреля не смогут пересечь границу Польши, следует из документа Еврокомиссии.

    Польша с 1 апреля перестанет признавать российские загранпаспорта, выданные сроком на пять лет и не оснащенные биометрическим чипом,– такие документы больше не позволят россиянам пересекать польскую границу, пишет «Коммерсантъ».

    Кроме того, с 1 января Польша не принимает дипломатические паспорта старого образца, если они не отвечают новым требованиям.

    Таким образом, Польша стала уже десятой страной Евросоюза, прекратившей признавать старые российские загранпаспорта. Ранее аналогичные ограничения ввели Дания, Чехия, Эстония, Франция, Исландия, Литва, Латвия, Германия и Румыния.

    Ранее на польско-российской границе у погранперехода Гжехотки образовалась большая пробка на въезд в Россию.

    В октябре российских граждан на границе некоторых стран Шенгена обязали проходить сбор отпечатков пальцев и фотографирование в рамках новой системы.

    Власти Польши заняли седьмое место в «Рейтинге  недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    Российский флот пополнился уникальным танкером ледового класса

    Впервые судостроительный завод «Звезда» поставил заказчику газовоз самого высокого ледового класса. Это уникальные танкеры, которые, по сути, кроме России, никому не нужны. Их делали в Южной Корее только для российских арктических СПГ-заводов. Однако радостная новость первых поставок омрачается рядом серьезных технологических проблем, которые России предстоит решить ради роста экспорта СПГ. Подробности

    «Дело Эпштейна» ведет Трампа к полезным для России решениям

    Минюст США опубликовал новую порцию рассекреченных документов по «делу Эпштейна». При этом то, что подчиненные Дональда Трампа пытались скрыть, внезапно стало общедоступным из-за технической ошибки. Все это грозит кончиться для Трампа плохо. А для России, скорее хорошо. Подробности

    Как улучшит Су-57 загадочное «изделие 177»

    В России появился новый авиадвигатель для боевых самолетов – летающая лаборатория на базе Су-57 впервые поднялась в воздух с использованием так называемого изделия 177. Какими характеристиками обладает данная силовая установка и как она способна усилить российские истребители пятого поколения? Подробности

    «План Зеленского» оказался вбросом и имитацией

    «Кремль воспримет украинскую версию как издевательство или вброс». Такими словами эксперты комментируют очередной «мирный план», представленный главой киевского режима Зеленским. Что содержит этот документ и почему он не может являться реальной основой для урегулирования украинского кризиса? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • США дадут Зеленскому невидимые гарантии

      Владимир Зеленский заявил, что часть так называемых гарантий безопасности, которые США предоставят Украине в обмен на прекращение конфликта, будут частично засекречены. Несмотря на это, понятно, о чем идет речь: Зеленского хотят обдурить.

    • Украина неофициально признала неизбежное

      Руководство Украины «в частном порядке» признает, что ему не удастся сохранить контроль над примерно 18-20% территории Донбасса, где все еще находятся ВСУ. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, реагируя на очередной «хитрый маневр» Владимира Зеленского.

    • Макрон опять всех предал

      Европейские журналисты и дипломаты обвиняют президента Франции Эммануэля Макрона в «предательстве». Из лагеря «ястребов», требующих жесткого подхода к России, он опять перебежал к умеренным и заявил, что хочет поговорить с президентом России Владимиром Путиным. Что за срочность?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Родительские субботы в 2026 году: даты православных поминальных суббот, традиции и как поминать усопших

      Родительские субботы занимают особое место в православном календаре и связаны с традицией поминовения усопших. В эти дни Церковь призывает верующих к молитве за умерших родственников и всех крещеных христиан. Чтобы понять смысл этих дат и правильно подготовиться к поминовению, важно разобраться, что такое родительские субботы и когда они совершаются.

    • Открытки с Рождеством Христовым 7 января: красивые и бесплатные картинки для поздравлений

      Для миллионов жителей России и других стран 7 января – один из самых светлых и значимых праздников. Эта дата знаменует Рождество Христово по юлианскому календарю, который продолжает использовать Русская православная церковь. Праздник символизирует рождение Иисуса Христа – событие, которое стало основой христианской веры, несущей миру идеи надежды, спасения и всепрощающей любви. Газета ВЗГЛЯД публикует красивые бесплатные открытки, которыми можно поздравить родных и близких с этим светлым праздником.

    • Куда сдать новогоднюю елку после праздников: правильная утилизация живой и искусственной ели

      Сняв украшения с новогодней елки, многие оказываются перед вопросом: куда ее деть? Выбросить к мусорным бакам не только неэкологично, но и хлопотно: дерево помешает вывозу отходов и может гнить на свалке годами. К счастью, сегодня живым и искусственным деревьям можно подарить вторую жизнь, правильно их утилизировав. Рассказываем, как это сделать, избежав штрафов и принеся пользу природе и городу.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

