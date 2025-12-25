Скоропадский формально не был объявлен гетманом немецкими генералами, а был провозглашен монархом на всеукраинском съезде хлеборобов. Имя нового руководителя Украины не столь важно, его главной функцией будет заключить мир с Россией.0 комментариев
Новак: Россия подготовила план на случай изъятия активов
Москва подготовила комплекс мер на случай изъятия замороженных российских активов за рубежом, заявил вице-премьер Александр Новак.
По словам Новака, Россия подготовила план действий на случай изъятия ее замороженных активов за рубежом, сообщает «Россия-24».
Вице-премьер Александр Новак подчеркнул, что такой документ уже составлен, и он будет реализован.
Арбитражный суд Москвы назначил на 16 января предварительные слушания по делу о взыскании с Euroclear Bank почти 18,2 трлн рублей по иску Банка России.
Центральный банк России подал иск к Euroclear Bank в Арбитражный суд Москвы на сумму 18,1 трлн рублей.
Президент России Владимир Путин во время программы «Итоги года» назвал планы Евросоюза по изъятию российских активов открытым грабежом и предупредил о тяжелых последствиях.