Житель Новороссийска выплатил долг по алиментам после возбуждения дела
Мужчина из Новороссийска оплатил задолженность по алиментам на троих детей перед Новым годом после возбуждения уголовного дела, сообщили в региональном главном управлении ФССП.
Сумму в 2,4 млн рублей на содержание трех детей мужчина выплатил после возбуждения уголовного дела, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.
Долг накапливался более трех лет, должника привлекали к административной ответственности.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. После этого мужчина полностью погасил задолженность перед Новым годом.
Суд обязал мужчину выплачивать алименты на троих детей. После выплаты всей суммы задолженности уголовное дело было прекращено.
Ранее в ФССП сообщали, что должники по алиментам в Москве погасили крупные долги после предупреждения о возможном аресте автотранспорта, суммы выплат превысили 21 и 17 млн рублей.