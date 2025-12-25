Русское музыкальное общество объявило старт всероссийского конкурса композиторов

Tекст: Ольга Иванова

Всероссийский конкурс композиторов на тему «Единство народов России» объявил о начале приема заявок. К участию допущены все совершеннолетние граждане России, чьи оригинальные крупные формы будут отражать историческое и культурное многообразие страны.

Премии распределяются между тремя лауреатами: семь млн рублей за первое место, пять млн рублей за второе, три млн рублей за третье. Заявки с произведениями крупной формы, предназначенными для симфонического оркестра и академического хора, принимаются до 20 мая 2026 года.

Исполнительный директор Русского музыкального общества Светлана Кобзарь отметила: «Исторически Русское музыкальное общество проводило конкурсы композиторов, и мы возрождаем эту традицию. Сегодня как никогда важно создавать музыку, которая объединяет людей и напоминает о силе общих ценностей».

Жюри рассмотрит только произведения продолжительностью от 35 минут, ранее не издававшиеся коммерческим тиражом, не записанные на носители и не исполнявшиеся публично. В июне 2026 года победитель получит не только награду, но и возможность представить произведение на одной из ведущих площадок России.

