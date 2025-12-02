Трамп заявил о фальсификациях на выборах в Гондурасе

Tекст: Вера Басилая

Дональд Трамп вмешался в подсчет голосов на выборах президента Гондураса, сообщает The New York Times.

Трамп написал в соцсети, что власти Гондураса якобы пытаются изменить результаты и что в случае подтверждения этого будет «ад». Основанием для обвинения он назвал остановку подсчета голосов, хотя, по данным издания, Национальный избирательный совет обновлял результаты уже после заявлений Трампа, а задержка объяснялась стандартной процедурой пересчета бюллетеней вручную из-за слабой интернет-связи в ряде регионов.

Трамп ранее поддержал одного из кандидатов Насри Асфуру, и заявил, что США прекратят поддержку Гондураса, если победит его оппонент Сальвадор Насралла. Независимые наблюдатели признали выборы прозрачными. К вечеру понедельника две правые партии набрали по 40%, их разделяли 515 голосов.

Ход подсчета продолжался в стандартном режиме, представители избирательной комиссии сообщили о спокойной обстановке и призвали общественность дождаться итогов, сохраняя спокойствие.

«В условиях технической ничьей мы должны сохранять спокойствие, набраться терпения и дождаться окончания работы комиссии», – заявила Анна Паола Холл, член Национального избирательного совета.

Ранее оба фаворита президентских выборов в Гондурасе Сальвадор Насралла и Насри Асфура заявили о намерении разорвать отношения с Китаем и восстановить связи с Тайванем.

Президент Гондураса Сиомара Кастро объявила, что армия временно переходит под контроль Национального избирательного совета для обеспечения безопасности и легитимности выборов.