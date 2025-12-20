Зеленский заявил, что соглашения по Украине может не быть

Tекст: Вера Басилая

На пресс-конференции с главой правительства Португалии Владимир Зеленский высказал мнение о том, что соглашения по урегулированию на Украине может не быть, передает РИА «Новости».

По его словам, соглашения сегодня нет. «Оно есть, когда оно не только на бумаге, когда оно подписано лидерами, когда война остановлена», – заявил Зеленский.

Ранее постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Украина может столкнуться с продолжением боевых действий в 2026 году при отсутствии мирного соглашения этой зимой.

Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что завершение конфликта на Украине зависит от договоренностей между Москвой и Киевом, а не Вашингтоном.

Власти США и представители Украины планируют провести переговоры в Майами в ближайшие два дня.

Президент России Владимир Путин на передаче «Итоги года» подчеркнул готовность России завершить конфликт мирным путем при устранении причин кризиса и указал на отсутствие диалога по территориальному вопросу.