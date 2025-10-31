Президент Гондураса передала армию ЦИК для безопасности выборов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает РИА «Новости», президент Гондураса Сиомара Кастро объявила о переходе армии под управление Национального избирательного совета (CNE) с целью обеспечения безопасности и легитимности выборов, назначенных на 30 ноября.

«В строгом соответствии с конституцией и избирательным законом я приказываю, чтобы с настоящего дня вооруженные силы перешли в распоряжение Национального избирательного совета для гарантии соблюдения конституции, охраны, надзора, хранения и транспортировки избирательных материалов до, во время и после выборов, а также для защиты принципов свободного волеизъявления народа», – написала Кастро в своем блоге.

Президент подчеркнула, что армия осведомлена о расследовании по делу предполагаемого вмешательства в ход выборов и транспортировку бюллетеней, начатом прокуратурой после публикации соответствующих аудиозаписей. Кастро заявила о недопустимости любого подрыва прозрачности и суверенитета в избирательном процессе, пообещав свободные и безопасные выборы. «Гарантирую чистый, свободный, прозрачный и безопасный избирательный процесс, где голос народа будет уважаем, и никакое мошенничество или кибервмешательство не преуспеют», – подчеркнула глава государства.

