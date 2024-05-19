В МИД выразили соболезнования в связи со смертью посла Гондураса в России

Tекст: Дарья Григоренко

Как указала Захарова, российская сторона с прискорбием восприняла весть о кончине посла Гондураса в России Хуана Рамона Эльвира Сальгадо, передает ТАСС.

Она рассказала, что посол Сальгадо, выпускник советского вуза и владевший русским языком, стал первым послом Гондураса с резиденцией в Москве. Он отличался высокими профессиональными и человеческими качествами и на протяжении своей дипломатической карьеры много сделал для укрепления дружественных отношений между Россией и Гондурасом, отметила дипломат.

«Хуан Рамон Эльвира Сальгадо был настоящим другом России, – подчеркнула Захарова. – Он многое сделал для развития взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами в различных областях».

МИД РФ находится в тесном контакте с посольством Гондураса в Москве и окажет всю необходимую помощь в связи с трагическим событием.

Напомним, в воскресенье МИД Гондураса сообщило, что посол страны в России Хуан Рамон Эльвир Сальгадо скончался.