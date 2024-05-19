Доминик Каммингс завершил интервью эффектным выводом: «Урок, который мы преподали Путину, заключается в следующем: мы показали ему, что мы – кучка гребанных шутов. Хотя Путин знал об этом и раньше».22 комментария
МИД Гондураса сообщил о смерти посла страны в России
Министерство иностранных дел Гондураса сообщило, что посол страны в России Хуан Рамон Эльвир Сальгадо скончался.
Как говорится в сообщении МИД Гондураса, Министерство иностранных дел Гондураса глубоко сожалеет о смерти посла Гондураса в России Хуана Рамона Эльвира Сальгадо, передает РИА «Новости».
Глава МИД страны Энрике Рейна сообщил, что министерство принимает необходимые меры для репатриации тела посла.
Ранее сербский посол в России Мирослав Лозански скончался от сердечного приступа, находясь в отпуске в Сербии.