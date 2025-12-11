Запад как коллективная сущность проиграл войну с Россией. Но Соединенные Штаты, отделив себя от «коллективного Запада» и сбросив европейский балласт, все еще намерены выйти из этой войны в статусе победителя или как минимум выгодоприобретателя.0 комментариев
В Финляндии назвали причину перевооружения Европы
Политик Мема: Перевооружение Европы связано с провалом ЕС на Украине
Перевооружение европейских стран вызвано не опасениями перед Россией, а неудачей Евросоюза на Украине, заявил финский политик Армандо Мема, член партии «Альянс свободы».
По его мнению, повод для масштабных военных закупок был создан, чтобы прикрыть провальную стратегию Брюсселя. Он подчеркнул: «Россия не хочет нападать на Европу, это перевооружение континента служит Урсуле (фон дер Ляйен) для оправдания провала ее политики на Украине». Мема отмечает, что от подобных решений выигрывают также европейские производители оружия, передают «Вести».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что страны НАТО активно готовятся к наращиванию военного присутствия на границе Союзного государства России и Белоруссии. Лавров также заявил, что Россия готова ответить на любые враждебные действия Европы, включая размещение иностранных воинских контингентов на Украине и экспроприацию российских активов.