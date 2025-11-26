Голикова рассказала о новых мерах поддержки семей с детьми

Со следующего года работающие родители двоих и более детей смогут ежегодно получать семейную налоговую выплату, указала Голикова. Ее слова приводятся в Telegram-канале Национального центра «Россия».

Средства будут возвращаться в рамках корректировки налога – если семья соответствует установленным критериям, Социальный фонд пересчитает выплаченный налог по ставке 6% и перечислит разницу получателям.

По новым правилам, подать заявление на выплату можно будет в электронном виде. Социальный фонд начнет прием заявлений с 1 июня сразу после окончания декларационного периода.

Голикова подчеркнула, что поддержкой, согласно предварительным оценкам, смогут воспользоваться более 4 млн семей. Она отметила, что новая мера станет аналогом единого пособия, но будет предоставляться по упрощенной схеме, что упростит и автоматизирует процесс получения социальной помощи для семей с детьми.

В ходе выступления Голикова уточнила, что новые меры направлены не только на финансовую поддержку, но и на улучшение здоровья граждан, а также качества жизни населения России.