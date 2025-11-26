Для того, чтобы вызвать у масс народа направленное недовольство, переходящее в долговременную ненависть, нужно вбросить нечто такое, что делает объект в глазах общественности совершенно запредельным маньяком. Для этого более всего подходит тема насилия над детьми и домашними животными.11882 комментария
Голикова рассказала о новых мерах поддержки семей с детьми
В 2026 году семьи, где оба родителя работают и воспитывают двоих или более детей, смогут рассчитывать на возвращение части уплаченного налога, заявила зампред правительства Татьяна Голикова на программе «Платформа Будущего: 100 проектов России» в Национальном центре «Россия».
Со следующего года работающие родители двоих и более детей смогут ежегодно получать семейную налоговую выплату, указала Голикова. Ее слова приводятся в Telegram-канале Национального центра «Россия».
Средства будут возвращаться в рамках корректировки налога – если семья соответствует установленным критериям, Социальный фонд пересчитает выплаченный налог по ставке 6% и перечислит разницу получателям.
По новым правилам, подать заявление на выплату можно будет в электронном виде. Социальный фонд начнет прием заявлений с 1 июня сразу после окончания декларационного периода.
Голикова подчеркнула, что поддержкой, согласно предварительным оценкам, смогут воспользоваться более 4 млн семей. Она отметила, что новая мера станет аналогом единого пособия, но будет предоставляться по упрощенной схеме, что упростит и автоматизирует процесс получения социальной помощи для семей с детьми.
В ходе выступления Голикова уточнила, что новые меры направлены не только на финансовую поддержку, но и на улучшение здоровья граждан, а также качества жизни населения России.