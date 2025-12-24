История говорит о том, что следование правильным принципам создает успех, успех порождает гордыню, гордыня ведет к забвению принципов, а это забвение ведет к провалу. Это про Запад вообще и про санкции против российских ученых в частности.9 комментариев
Дмитриев пошутил о запрете на въезд в США для фон дер Ляйен
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев иронично прокомментировал новые визовые ограничения США против ряда иностранных активистов из-за цензуры американских платформ.
Госсекретарь Марко Рубио сообщил, что США ввели запрет на въезд в страну для пяти активистов, обвиняя их в попытках ограничить свободу слова на американских платформах. Фамилии этих лиц не называются, передает РИА «Новости».
«Вау, значит, Урсула «Pfizer» фон дер Ляйен теперь возглавляет черный список из цензоров, которым запрещен въезд в США?» – заявил Дмитриев в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).
Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио назвал решение Еврокомиссии оштрафовать соцсеть Илона Маска на 140 млн долларов нападением «иностранных правительств» на американские цифровые ресурсы и народ США. Соцсеть X заблокировала рекламный аккаунт Еврокомиссии.
Урсула фон дер Ляйен была признана Европейским судом юстиции ответственной за укрывательство информации по контрактам на закупку вакцин против коронавируса. По данным прессы, попытки получить доступ к переписке главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с главой Pfizer при переговорах по закупке вакцин в 2021 году выявили серьезные пробелы в прозрачности руководства Еврокомиссии.