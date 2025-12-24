  • Новость часаПВО сбила летевший на Москву беспилотник
    Сергей Худиев Сергей Худиев Как санкции оборачиваются против тех, кто их вводит

    История говорит о том, что следование правильным принципам создает успех, успех порождает гордыню, гордыня ведет к забвению принципов, а это забвение ведет к провалу. Это про Запад вообще и про санкции против российских ученых в частности.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев В России нет «потерянных» поколений

    В критических условиях в молодежи проявляются лучшие черты русского характера. Какое «потерянное поколение»? Какое по счету? Пустые это разговоры.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис «Прямая линия» Путина стала обязательной частью новогодних праздников

    Гордость за наше прошлое, оптимизм по поводу настоящего России и уверенность в будущем страны – главные составляющие позиции Путина и как президента, и как гражданина, и как человека.

    24 декабря 2025, 03:56

    Дмитриев пошутил о запрете на въезд в США для фон дер Ляйен

    Tекст: Антон Антонов

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев иронично прокомментировал новые визовые ограничения США против ряда иностранных активистов из-за цензуры американских платформ.

    Госсекретарь Марко Рубио сообщил, что США ввели запрет на въезд в страну для пяти активистов, обвиняя их в попытках ограничить свободу слова на американских платформах. Фамилии этих лиц не называются, передает РИА «Новости».

    «Вау, значит, Урсула «Pfizer» фон дер Ляйен теперь возглавляет черный список из цензоров, которым запрещен въезд в США?» – заявил Дмитриев в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио назвал решение Еврокомиссии оштрафовать соцсеть Илона Маска на 140 млн долларов нападением «иностранных правительств» на американские цифровые ресурсы и народ США. Соцсеть X заблокировала рекламный аккаунт Еврокомиссии.

    Урсула фон дер Ляйен была признана Европейским судом юстиции ответственной за укрывательство информации по контрактам на закупку вакцин против коронавируса. По данным прессы, попытки получить доступ к переписке главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с главой Pfizer при переговорах по закупке вакцин в 2021 году выявили серьезные пробелы в прозрачности руководства Еврокомиссии.

    23 декабря 2025, 17:56
    В Госдуме отреагировали на жалобы WhatsApp

    В Госдуме назвали жалобы WhatsApp неконструктивными и политическими

    В Госдуме отреагировали на жалобы WhatsApp
    @ Algi Febri Sugita/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Реакция WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) на замедление его работы в России представляет собой неконструктивное политическое заявление, сообщил глава думского комитета по информационной политике Сергей Боярский.

    Во время пресс-конференции на площадке Международного мультимедийного пресс-центра «Россия сегодня» Боярский подчеркнул: «Мы никого не запрещали. Мы требуем от всех, вне зависимости от страны происхождения, функционала, выполнения одинакового исполнения, выполнения требований законов Российской Федерации», передает РИА «Новости».

    Депутат добавил, что у WhatsApp было достаточно времени на многочисленные призывы от России «приземлиться» – открыть официальное представительство и локализовать пользовательские данные. По его словам, компания не реагировала на обращения, а вместо этого ограничилась политизированными заявлениями, что, по мнению Боярского, негативно сказывается на ее репутации.

    Во вторник WhatsApp, принадлежащий компании Meta (признана экстремистской в РФ), раскритиковал ограничения в России и обвинил власти страны в попытке лишить более 100 млн россиян доступа к личной переписке, передает Газета.ru.

    Также представитель мессенджера в комментарии Reuters заявил: «WhatsApp глубоко укоренился в каждом сообществе страны – от родительских и рабочих групп до дружеских, соседских и семейных чатов в разных регионах России. Мы полны решимости бороться за наших пользователей, потому что принуждение людей к использованию менее безопасных и навязанных государством приложений может привести только к снижению безопасности для российских граждан».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 22 декабря Роскомнадзор предупредил о возможности полной блокировки WhatsApp на территории России.

    В тот же день в работе WhatsApp в России зафиксировали сбои. В конце ноября Роскомнадзор уже заявлял о риске полной блокировки мессенджера, принадлежащего корпорации Meta (признанной в РФ экстремистской), на территории страны.

    23 декабря 2025, 09:57
    RT посвятил сатирическую песню оправданиям лидеров Европы к Рождеству
    RT посвятил сатирическую песню оправданиям лидеров Европы к Рождеству
    @ Wiktor Dabkowski/ZUMA Press/Global Look Press

    В преддверии Рождества RT выпустил музыкальное видео, высмеивающее поведение европейских политиков и призывающее верить только в Санта-Клауса.

    RT опубликовал сатирическую музыкальную композицию по случаю наступающего Рождества. В клипе звучит обращение с советом европейским гражданам безоговорочно доверять Санта-Клаусу, а не политическим лидерам.

    В тексте сатиры лидеры европейских стран изображаются как оправдывающие все возникающие в странах проблемы. Как отмечено в Telegram-канале RT, «нет, мы не ошиблись: RT поздравляет жителей западных стран и призывает слепо верить только в Санту». Кроме того, в материале RT рассказывается о том, как к празднику традиционно готовятся в западных христианских странах и раскрываются особенности периода Адвента.

    23 декабря 2025, 20:10
    Украина неофициально признала неизбежное

    Руководство Украины «в частном порядке» признает, что ему не удастся сохранить контроль над примерно 18-20% территории Донбасса, где все еще находятся ВСУ. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, реагируя на очередной «хитрый маневр» Владимира Зеленского.

    23 декабря 2025, 10:59
    Европейцев призвали не заказывать подарки на Рождество в Китае
    Европейцев призвали не заказывать подарки на Рождество в Китае
    @ Silas Stein/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Европейским покупателям напомнили о рисках заказов новогодних подарков на китайских сайтах: по оценке властей, 80% таких посылок не соответствуют требованиям безопасности Евросоюза.

    Европейцам советуют отказаться от покупки рождественских подарков на китайских онлайн-платформах из-за риска получить некачественные или небезопасные товары, пишет Politico.

    По оценкам одного из чиновников ЕС, на некоторых аэропортах до 80% входящих посылок из Китая не соответствуют европейским стандартам безопасности. Проблема усугубилась ростом объёма мелких почтовых отправлений: к 2024 году их число достигло 4,6 млрд, что стало рекордом.

    Рост онлайн-покупок из Китая приводит к перегрузке таможенных служб, ухудшает качество товаров на европейском рынке и создает неравные условия для производителей ЕС, отмечает издание.

    Среди выявленных нарушений – опасные игрушки, некачественные кухонные принадлежности и продукция без маркировки, что особенно тревожно для детей и потребителей. По словам европейского депутата Анны Кавадзини, необходимо ускорить реформу таможенной системы и создать единый контроль вместо разрозненных национальных правил.

    С июля следующего года ЕС вводит фиксированный сбор в размере трех евро на каждую мелкую посылку, фактически отменяя прежнюю налоговую льготу для товаров стоимостью до 150 евро. Однако этот временный шаг не решает вопроса контроля реальной стоимости товаров, так как ИТ-системы таможни пока не позволяют проверять каждую единицу импортируемой продукции.

    Кавадзини подчеркивает, что «нам нужна фундаментальная дискуссия о европеизации таможни». Европейский парламент и государства-члены обсуждают создание централизованного таможенного агентства и единой базы данных, но реформа будет реализована не раньше 2026 года, а полноценная система контроля – только в следующем десятилетии.

    В отдельных странах, таких как Франция, уже обсуждается введение дополнительной пошлины сверх общеевропейского сбора, а Бельгия и Нидерланды, вероятно, последуют примеру. В то же время европейские депутаты настаивают, что разрозненные сборы неспособны решить проблему – необходима комплексная реформа. Кипр, который с января 2025 года возьмёт на себя председательство в Совете ЕС, заявил, что намерен сделать этот вопрос приоритетом.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз признал свое бессилие перед нарастающей торговой экспансией Китая.

    Франция ранее призвала страны ЕС ввести санкции против китайского онлайн-ретейлера Shein.

    Европейские власти выразили тревогу из-за резкого роста количества недорогих покупок через Shein и Temu.

    23 декабря 2025, 16:54
    Захарова высмеяла обвинения финнов в адрес волков из России

    Захарова с сарказмом ответила на обвинения финнов в адрес волков из России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала публикацию западных СМИ о волках из России, с иронией упомянув возможность введения санкций против российских хищников за гибель оленей в Финляндии.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией отреагировала на материал американского телеканала CNN, где российских волков обвинили в гибели северных оленей в Финляндии.

    В своем Telegram-канале Захарова написала: «Поздравляю с новым дном! Теперь под санкции, видимо, попадут российские волки, которые кошмарят, как полагают журналисты CNN и финские эксперты, лапландских оленей».

    Она также объяснила, что по аналогичной логике в любой проблеме теперь будут винить представителей России, даже если речь идет об обычных животных. Захарова добавила ироничное замечание, предположив, что это может быть местью Запада за подсвинков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее жители Финляндии обвинили Россию в гибели северных оленей из-за российских волков.

    В ответ директор трансграничного заповедника «Пасвик» Наталья Поликарпова заявила, что миграция волков между Мурманской областью и Финляндией является естественным процессом и не зависит от политики. А заявление о «русских волках» – это профанация.

    Росприроднадзор также не оставил без внимания обвинения финнов в миграции волков из России. Советник главы ведомства Амирхан Амирханов отметил, что увеличение численности волков наблюдается во всей Европе, а не только в России, и поэтому винить в угрозе для оленей исключительно российских хищников нельзя.

    23 декабря 2025, 14:45
    Euroclear разблокировал средства ЕАБР на казахстанские проекты

    Tекст: Вера Басилая

    Euroclear разблокировал более 600 млн долларов средств Евразийского банка развития, прежде заблокированных как российские счета, сообщил заместитель министра финансов Казахстана Даурен Кенбеил.

    Euroclear разблокировал более 600 млн долларов Евразийского банка развития, ранее замороженных на счетах, отнесённых к российским, передает РИА «Новости».

    Заместитель министра финансов Казахстана Даурен Кенбеил сообщил, что эти средства уже направлены на казахстанские проекты. Он также подчеркнул, что разблокировка происходила при условии, что деньги будут использованы только для Казахстана, и за этим следит сама Euroclear.

    Средства ЕАБР оказались заблокированы в 2022 году вместе с активами Национального расчетного депозитария России после введения Евросоюзом санкций. Тогда в Euroclear оказались заморожены 733 млн долларов, принадлежащие Казахстану, но с 2023 года более 600 млн были поэтапно разблокированы с контролем целевого использования.

    Евразийский банк развития учрежден в 2006 году, его штаб-квартира находится в Алма-Ате. В число участников входят Казахстан, Армения, Белоруссия, Киргизия, Таджикистан и Россия. Основная задача банка – содействие экономическому росту и углублению интеграционных процессов в регионе.

    Euroclear приветствовал решение Евросоюза не изымать российские активы.

    Арбитражный суд Москвы назначил на 16 января предварительные слушания по делу о взыскании с Euroclear Bank почти 18,2 трлн рублей по иску Банка России.

    Центральный банк России подал иск к Euroclear Bank в Арбитражный суд Москвы на сумму 18,1 трлн рублей.

    24 декабря 2025, 01:25
    Небензя обвинил США в «ковбойском» акте агрессии против Венесуэлы
    Небензя обвинил США в «ковбойском» акте агрессии против Венесуэлы
    @ Dennis Van Tine/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Незаконно введенная США морская блокада побережья Венесуэлы представляет собой акт агрессии и противоречит основным нормам международного права, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    «Незаконно введенная США блокада побережья Венесуэлы является самым настоящим актом агрессии», – приводит его слова РИА «Новости».

    По его словам, «полноформатный вооруженный конфликт в Латинской Америке, все еще остающейся зоной мира, – это последнее, что нужно сегодня человечеству».

    На заседании Совбеза ООН по Венесуэле он заявил, что Вашингтон продолжает дестабилизировать обстановку в Западном полушарии. Российский дипломат отметил, что подобная политика США ставит под сомнение мотивы Белого дома «в глобальном контексте».

    «Очевидна и ответственность Вашингтона за катастрофические последствия подобного ковбойского поведения для жителей заблокированной страны», – сказал он.

    Небензя отметил, что действия США нельзя расценивать как разовую акцию, а сам подход может стать основой для последующих силовых вмешательств против других государств региона.

    Также постпред России подчеркнул, что Вашингтон готов уважать суверенитет латиноамериканских стран только в случае их политической лояльности к США. По его мнению, попытки объявить легитимное правительство Венесуэлы «иностранной террористической организацией» служат инструментом давления и попыткой оправдать дальнейшие силовые действия против страны.

    «Нам всем пытаются навязать ущербную логику о том, что одного решения американских властей достаточно, чтобы превратить суверенное государство в криминальное предприятие», – сказал Небензя.

    Он добавил, что заявление президента США от 16 декабря прямо указывает на стремление завладеть природными ресурсами Венесуэлы. Небензя, комментируя захват танкеров и введение морской блокады, назвал эти действия противоречащими международному праву, включая Конвенцию ООН по морскому праву и Устав ООН.

    Российская делегация выразила решительное осуждение захвата американцами гражданских судов в Карибском море под предлогом борьбы с наркотиками и терроризмом. Небензя подчеркнул, что Россия подтверждает солидарность с народом Венесуэлы, который, по его словам, продолжает защищать свои национальные интересы и суверенитет на фоне нарастающего внешнего давления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США ввели полную блокаду всех попавших под санкции нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу или из нее. Вашингтон обвинил Венесуэлу в «краже американских активов», нефти и земли. Президент США Дональд Трамп объявил власти Венесуэлы террористической организацией.

    23 декабря 2025, 09:16
    Politico: Конфликт на Украине завершится в 2026 году на невыгодных Киеву условиях

    Tекст: Вера Басилая

    Конфликт на Украине может завершиться в 2026 году на условиях, которые окажутся «крайне невыгодны» Киеву, сообщил обозреватель европейского издания Politico Джейми Деттмер.

    Возможное завершение конфликта на Украине в 2026 году связано с отсутствием у Киева финансовой поддержки Евросоюза и риском сокращения западной помощи, передает ТАСС.

    По словам экспертa, такой сценарий связан с неспособностью стран ЕС договориться о предоставлении «репарационного кредита» Украине, что лишает Киев стабильной финансовой поддержки на ближайшие годы.

    Деттмер считает, что выделение европейскими странами единого займа на сумму 90 млрд евро не покрывает все финансовые нужды Украины. Кроме того, журналист предположил, что отказ Венгрии, Чехии и Словакии участвовать в займе может вдохновить другие страны принять аналогичное решение.

    По его мнению, возможная победа Дональда Трампа на выборах в США приведет к тому, что Киеву в 2026–2027 годы не будет смысла рассчитывать на получение новых средств из Вашингтона.

    Ранее страны Евросоюза отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 млрд евро из бюджета союза.

    Венгрия, Словакия и Чехия отказались участвовать в обеспечении этого кредита.

    Банк России обратился в Арбитражный суд Москвы с ходатайством рассматривать дело против депозитария Euroclear в закрытом режиме.

    Финансовые и политические элиты на Украине готовятся к отъезду из страны и переводят активы на западные счета, сообщила СВР.

    Президент России Владимир Путин выразил уверенность в выполнении всех задач, поставленных в 2022 году в ходе специальной военной операции.

    23 декабря 2025, 10:34
    Навроцкий назвал катастрофой договор ЕС со странами «Меркосур»

    Навроцкий предупредил о риске для сельского хозяйства из-за договора с «Меркосур»

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Польши Кароль Навроцкий считает, что договор о свободной торговле между Евросоюзом и странами Южноамериканского общего рынка («Меркосур») может уничтожить польское аграрное производство.

    Навроцкий выступил с критикой возможного подписания соглашения о свободной торговле между Евросоюзом и странами «Меркосур» в обращении к премьер-министру Польши Дональду Туску, передает ТАСС.

    Президент назвал подписание такого договора катастрофой, подчеркнув: «Господин премьер, нужно не болтать, а создавать блокирующее меньшинство!».

    Навроцкий считает, что тысячи товаров из стран «Меркосур» могут поступить в Польшу и уничтожить местное сельское хозяйство, а также другие отрасли экономики.

    Он заявил, что продовольственную безопасность обеспечивает производство продовольствия рядом с потребителем, а не импорт продукции с большого расстояния.

    6 декабря 2024 года стороны уже заключили предварительное торговое соглашение, несмотря на протесты европейских фермеров. Для вступления документа в силу требуется согласие всех государств Евросоюза, а для его блокирования необходимо, чтобы четыре страны, представляющие не менее 35% населения ЕС, выступили против. Против соглашения выступают аграрное лобби Евросоюза, правительства Франции, Польши и других государств.

    Объединение «Меркосур» включает Аргентину, Бразилию, Парагвай и Уругвай, занимая более 70% территории Южной Америки и объединяя 295 млн человек.

    Евросоюз перенес подписание масштабного торгового соглашения с «Меркосур» на январь.

    Франция предложила отложить голосование по сделке, настаивая на гарантиях для европейских фермеров.

    Французская инициатива поставила под угрозу подписание переговоров между Евросоюзом и латиноамериканскими странами.

    23 декабря 2025, 14:43
    Москва и Вашингтон провели новый раунд переговоров по «раздражителям»

    Рябков: Москва и Вашингтон провели новый раунд переговоров по «раздражителям»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва и Вашингтон провели очередной раунд консультаций, посвященный так называемым «раздражителям» в двусторонних отношениях.

    Замглавы МИД России Сергей Рябков подтвердил факт встречи, отметив, что в ходе переговоров стороны рассмотрели наиболее острые вопросы, передает ТАСС.

    Рябков подчеркнул, что Москва сохраняет настрой на дальнейшую работу с Вашингтоном по снижению напряженности.

    В июне США отменили встречу с Россией по устранению раздражителей.

    Ранее Кремль заявил о перспективах восстановления отношений России и США.

    23 декабря 2025, 18:52
    Токаев заявил Трампу о готовности Казахстана провести переговоры по Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Казахстан выразил готовность принять переговоры по урегулированию ситуации на Украине, при этом подчеркнув сложность поиска компромиссов между сторонами конфликта. Об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев американскому коллеге Дональду Трампу.

    Токаев провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, обсудив ситуацию вокруг Украины, передает РИА «Новости». В сообщении пресс-службы казахстанского лидера отмечается, что стороны обменялись мнениями по вопросам двусторонней повестки дня и международной ситуации, уделив отдельное внимание украинской тематике.

    Во время беседы Токаев обратил внимание на сложность урегулирования конфликта на Украине, подчеркнув при этом ключевую роль территориального вопроса.

    «Глава нашего государства подчеркнул сложность урегулирования украинского конфликта, где территориальный вопрос занимает доминирующее место и требует компромиссов с обеих сторон с учетом реальной ситуации на поле», – говорится в заявлении пресс-службы главы Казахстана.

    По информации пресс-службы, президент Казахстана выразил готовность предоставить площадку для переговоров в случае необходимости.

    Токаев призвал все заинтересованные стороны проявить терпение, гибкость и продолжить поиск формулы мира, добавив, что республика не является посредником, однако открыта для содействия диалогу в духе доброй воли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что после саммита в Анкоридже между Россией и США появилась реальная возможность добиться мира на Украине.

    Глава Минэнерго Казахстана Ерлан Аккенженов сообщил, что выносное причальное устройство Каспийского трубопроводного консорциума в конце ноября было атаковано украинским дроном и получило значительные повреждения.

    Министерство энергетики Казахстана проинформировало, что поставки нефти с месторождения Кашаган частично направят в Китай из-за атак на объекты КТК.

    23 декабря 2025, 17:14
    Шохин сообщил о готовности фармкомпаний США инвестировать в исследования в России

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава РСПП Александр Шохин заявил, что американские фармкомпании проявляют интерес к проведению исследований в России, но пока не получили официальное разрешение.

    Американские фармацевтические компании готовы вкладывать средства в исследования и испытания новых лекарств в России, передает ТАСС. Об этом сообщил председатель Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

    По его словам, представители американских фармгигантов уже обратились к регулирующим органам США с просьбой разрешить инвестировать в исследовательские проекты и клинические испытания на российском рынке, однако пока не получили соответствующего согласия.

    «Это просто напрашивается как первоочередной шаг, который, наверное, и легко оправдать американским политическим деятелям как шаг с каким-то гуманитарным компонентом, а не просто попыткой решить чисто экономические, финансовые и прочие задачи», – считает Шохин.

    Глава РСПП также отметил, что присутствие американских компаний на фармацевтическом рынке России сохраняется. На его взгляд, одобрение подобных инвестиций может быть обусловлено гуманитарным аспектом и облегчить принятие решения

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия остается открытой для зарубежных инвестиций и заинтересована в них. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев объявил о подготовке России к совместной работе с США в Арктике, подчеркнув перспективы для инвестиций и инфраструктурных проектов.

    23 декабря 2025, 08:41
    Лукаш заявила об ожиданиях российской делегации по итогам G20

    Россия выразила надежду на отсутствие украинской темы в документах G20

    Tекст: Вера Басилая

    Российская сторона рассчитывает на то, что по итогам американского председательства в G20 тема Украины не появится в официальных итоговых документах, заявила шерпа России в G20 Светлана Лукаш.

    По словам Лукаш, Россия ожидает, что вопрос Украины не будет затронут в финальных документах, которые подготовят в рамках председательства США в G20, передает РИА «Новости».

    «Мы рассчитываем, что такого упоминания не будет», – сказала Лукаш.

    Первая встреча представителей стран G20 в рамках нового, американского, председательства прошла 15–16 декабря в Вашингтоне. Саммит лидеров G20, по плану США, должен пройти в декабре 2026 года в Майами.

    Российская делегация отметила положительный результат первой встречи представителей G20 в рамках председательства США.

    24 декабря 2025, 00:58
    США захотели узнать, «на что готова» Россия для урегулирования на Украине

    Постпред США Уитакер: На переговорах по Украине обсуждают четыре документа

    Tекст: Антон Антонов

    США пытаются определить, «на что максимально готова пойти Россия» ради урегулирования конфликта на Украине, заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.

    «Мы пытаемся выяснить, на что максимально готова пойти Россия», – приводит слова Уитакера РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    Он заявил, что американская сторона имеет «достаточно хорошее представление о том, чего хочет добиться Украина»

    «Мяч в настоящее время находится на российском поле», – сказал он.

    Также Уитакер сообщил, что в ходе текущих переговоров по урегулированию обсуждаются четыре ключевых документа. Речь идет о 20-пунктном мирном плане, многосторонних гарантиях безопасности, отдельных гарантиях безопасности от США, а также «плане экономического роста и процветания после достижения мира».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что параметры американского мирного плана по урегулированию ситуации на Украине, скорректированные после консультаций в Женеве, поступили в Москву. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США реалистично смотрят на сложность процесса переговоров по Украине.

    23 декабря 2025, 21:08
    Сани Санта-Клауса вылетели с Северного полюса

    Flightradar24 сообщил о старте полета саней Санта-Клауса с Северного полюса

    Tекст: Денис Тельманов

    Волшебные сани с упряжкой оленей отправились с Северного полюса и уже достигли воздушного пространства Швеции вечером во вторник, сообщил портал отслеживания воздушных судов Flightradar24.

    Сани Санта-Клауса с упряжкой оленей вылетели с Северного полюса, сообщил портал Flightradar24, специализирующийся на визуализации движения воздушных судов.

    По данным сервиса, вылет Санты состоялся во вторник, 23 декабря. К 18.49 мск Санта-Клаус пролетел над территорией Швеции.

    Передвижение саней отслеживается в реальном времени, что позволяет наблюдать за маршрутом волшебника по всему миру. Традиционно в преддверии католического Рождества сервис отслеживания публикует маршрут Санта-Клауса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американское военное ведомство задействовало радары и истребители для отслеживания рождественского путешествия Санта-Клауса над Северной Америкой.

    В Харькове сотрудники территориального центра комплектования задержали человека в костюме Санта-Клауса.

    23 декабря 2025, 10:27
    Министр образования Румынии подал в отставку из-за разногласий с премьером

    Tекст: Вера Басилая

    Министр образования Румынии Даниэль Давид покинул пост на фоне споров о сокращениях бюджета на финансирование образования.

    Министр образования Румынии Даниэль Давид подал заявление об отставке, которое было одобрено главой кабмина Илие Боложану, передает ТАСС. Давид сообщил, что обратился к премьеру с просьбой освободить его от должности, и получил подтверждение.

    Он подчеркнул, что не стремился к политической карьере и занимал пост временно, чтобы помочь образовательной системе страны в кризисной ситуации. По данным Digi24, причиной ухода министра стало несогласие с жесткой экономией правительства, предполагающей дальнейшее снижение расходов на образование.

    Как ожидается, нового министра образования назначат 23 декабря на заседании правительства, где также определят новых глав Минобороны и Минэкономики. Давид находился на нынешней должности ровно год с декабря 2024 года, а раньше был ректором университета в Клуж-Напоке.

    В начале учебного года Давид подвергся критике со стороны учительских профсоюзов, требовавших его отставки и отмены мер экономии в образовании на переговорах с президентом Никушором Даном. Власти приняли решение увеличить нагрузку на учителей, увеличить число учеников в классах и объединить несколько школ, чтобы сократить бюджетный дефицит, достигший в 2024 году 9,3% ВВП.

    Это уже вторая отставка министра в правительстве Боложана. Ранее свой пост покинул министр обороны Йонуц Моштяну из-за скандала с дипломом о высшем образовании.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как власти Румынии превращают страну в антироссийский плацдарм.

    С чем экономика России справилась в этом году

    Президент России Владимир Путин подвел экономические итоги страны за 2025 год. Он указал, где правительству удалось добиться успехов, а на какие показатели стоит обратить особое внимание. Что касается снижения темпов роста экономики, то, по его словам, власти пошли на это сознательно ради сохранения качества экономики. Почему? Подробности

    Вместе с мировым большинством Россия формирует новый миропорядок

    «Это были саммиты с геополитически важными результатами и решениями». Такими словами политологи подводят итоги внешнеполитических встреч и визитов российского лидера в уходящем году – и объясняют, как и почему Европа, пытавшаяся изолировать Россию, сама оказалась в мировой изоляции. Подробности

    Как улучшит Су-57 загадочное «изделие 177»

    В России появился новый авиадвигатель для боевых самолетов – летающая лаборатория на базе Су-57 впервые поднялась в воздух с использованием так называемого изделия 177. Какими характеристиками обладает данная силовая установка и как она способна усилить российские истребители пятого поколения? Подробности

    Миф о «русской угрозе» заставляет Францию строить новый авианосец

    Почти полтора десятка лет и не менее десяти млрд евро – такими, как ожидается, будут затраты Франции на строительство нового атомного авианосца. Почему потрепанный «Шарль де Голль» больше не устраивает французские ВМС, каким они хотят видеть новый корабль подобного класса – и причем здесь европейский миф о «русской угрозе»? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

