Конгрессвумен Луна пригрозила Стармеру санкциями США против Британии
В случае запрета на территории Великобритании соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) американский Конгресс может рассмотреть введение санкций против британского премьера Кира Стармера и его страны, заявила конгрессвумен Анна Паулина Луна.
«Если Стармер добьется запрета X в Великобритании, я инициирую принятие законопроекта, который в настоящее время готовится, о введении санкций не только против Стармера, но и против Великобритании в целом», – заявила Луна в соцсети X.
Стармер заявил о готовности запретить X после сообщений о новой функции, из-за которой пользователи столкнулись с сексуализированными изображениями, созданными нейросетью Grok. Он подчеркнул, что поддерживает действия британского медиарегулятора Ofcom и рассматривает «все возможные меры» для контроля ситуации, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.
По словам Стармера, X и ее руководство должны самостоятельно справиться с распространением нежелательного контента. Он добавил, что британские власти поддерживают любые шаги медиарегулятора по недопущению подобного контента.
Как писала газета ВЗГЛЯД, конфликт между Европой и США обострился из-за вопросов онлайн-цензуры. Госдепартамент США ввел визовые ограничения против бывшего еврокомиссара Тьерри Бретона и еще четырех европейских активистов. Госдепартамент также назвал решение Еврокомиссии оштрафовать соцсеть Илона Маска на 140 млн долларов нападением «иностранных правительств» на американские цифровые ресурсы и народ США.