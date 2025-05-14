Politico: Суд ЕС установит прозрачность политики Урсулы фон дер Ляйен

Politico: Суд ЕС проверит законность отказа главы ЕК раскрыть переписку с Pfizer

Tекст: Вера Басилая

Долгожданное решение суда ЕС по делу «Pfizergate» может пролить свет на вопросы подотчетности председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, передает Politico.

Суть дела – юридическая тонкость: правомерно ли Комиссия отказала журналисту в доступе к переписке фон дер Ляйен с гендиректором Pfizer Альбертом Бурлой во время переговоров о вакцинах для Европы в разгар пандемии Covid-19. Эксперты задаются вопросом, проводятся ли какие-либо серьезные проверки в отношении женщины, возглавляющей Европейскую комиссию.

Обсуждение выходит далеко за пределы самой переписки, поднимая вопросы прозрачности и реальных механизмов контроля над самым влиятельным чиновником ЕС.

«Дело Pfizergate – это нагляднейший пример расхождения между заявлениями главы Комиссии о прозрачности и реальной политикой», – заявил глава Transparency International Europe Ник Айосса.

Критики отмечают, что в процессе принятия решений власть все больше сосредоточена в руках фон дер Ляйен и узкого круга советников, а важные детали сделок остаются скрытыми даже от европейских аудиторов. В самой Комиссии не смогли пояснить, кто и каким образом принимал решение не считать сообщения официальными документами, подлежащими публикации.

Сторонники фон дер Ляйен считают, что она действовала в интересах спасения жизней, обеспечив вакцины для 27 стран, однако детали соглашений с Pfizer по-прежнему остаются неясными. На слушаниях в суде ЕС стало ясно, что даже внутри администрации никто формально не запрашивал содержание переписки у главы Комиссии.

Издание пишет, что решение суда ЕС вряд ли заставит фон дер Ляйен раскрыть сообщения. Однако оно может определить, была ли допущена ошибка при отказе в доступе к информации и способна ли система ЕС реагировать на вызовы времени, когда лидеры принимают ключевые решения в условиях ограниченной прозрачности и контроля.

Ранее суд ЕС готовится вынести решение по делу о секретной переписке главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с главой Pfizer, связанной с переговорами по контрактам на вакцины во время пандемии COVID-19.

Урсула фон дер Ляйен ранее не раскрыла переписку с главой Pfizer, что вызвало критику со стороны омбудсмена ЕС.

Суд Льежа прекратил расследование иска о коррупции в отношении главы Еврокомиссии, связанного с закупкой этих вакцин.