Суд в Бельгии не стал продолжать расследование вакцинного дела против главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен

Tекст: Валерия Городецкая

Суд Льежа вынес решение об отказе в расследовании иска против главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, подозреваемой в коррупционных действиях при закупке 1,8 млрд доз вакцин от COVID-19 на сумму 35 млрд евро, передает ТАСС.

Решение распространяется на все стороны, присоединившиеся к обвинению, подчеркнули в инстанции.

В апреле уголовное расследование бельгийских прокуроров в отношении главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен в деле о закупках вакцин от коронавируса у американской фирмы Pfizer перешло в руки прокуратуры Евросоюза.

Сообщалось, что к иску, который касается возможных нарушений с вакцинами против COVID-19 в период пандемии, присоединились свыше тысячи жителей стран ЕС.