Началось расследование прокуратуры ЕС против главы ЕК по делу о закупках вакцин

Politico: Прокуратура ЕС занялась расследованием в отношении главы ЕК по делу о закупках вакцин

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его информации, прокуратура ЕС несколько месяцев назад начала расследование в отношении фон дер Ляйен относительно ее переговоров с гендиректором фармацевтической компании Альбертом Бурлой о закупках вакцин Pfizer, передает ТАСС.

Согласно документам, полиция начала проверять факты «вмешательства в государственные функции, удаления СМС-сообщений, коррупции и конфликта интересов».

При этом прокуратура ЕС впервые занялась расследованием дела непосредственно в отношении главы ЕК, хотя обвинения ей пока не были предъявлены. По словам двух источников издания, Венгрия также подала жалобу в связи с ролью фон дер Ляйен в переговорах по вакцинам.

Ранее директор НИЦЭМ имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что ни Pfizer, ни Moderna не смогли полностью устранить недостатки своих вакцин против коронавируса.