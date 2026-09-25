Euractiv сообщил о планах Европы упростить выдворение мигрантов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Около 18 стран Европы планируют обсудить новое ужесточение миграционного законодательства, передает РИА «Новости».

«Страны рассмотрят возможность упрощения процедур предоставления убежища и облегчения лишения статуса защиты в определенных случаях, в том числе в отношении лиц, совершивших серьезные преступления, с их последующим выдворением», – пишет издание.

Встреча министров 18 государств, включая страны ЕС и Британию, пройдет в Мюнхене. Ожидается, что они предложат Еврокомиссии разработать к середине 2027 года новый пакет законов для упрощения миграционных правил. Также планируется обсудить внедрение искусственного интеллекта для перевода документов и расширение базы данных мигрантов Eurodac.

Хотя новые правила напрямую не касаются украинцев со статусом временной защиты, Европа готовится к постепенному выходу из этого режима. Сейчас статус имеют около 4,43 млн человек с Украины, он действует до марта 2028 года. В дальнейшем им предложат переходить на обычные основания для проживания, такие как работа или учеба, а также готовиться к возвращению на родину.

При последнем продлении статуса страны ЕС решили предоставлять временную защиту новым заявителям только при условии выполнения ими воинских обязанностей на Украине. Это требование распространяется на мужчин и женщин, но не затрагивает тех, кто уже получил защиту.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет Евросоюза обязал украинских беженцев призывного возраста документально подтверждать выполнение воинских обязанностей.

Европейская комиссия потребовала от прибывающих граждан доказательств отсутствия уклонения от военной службы.

Европейский союз продлил общую программу временной защиты до 4 марта 2028 года.