Премьер Греции назвал Кипр лакмусовой бумажкой авторитета ООН

Премьер Греции Мицотакис назвал кипрскую проблему проверкой авторитетности ООН

Tекст: Мария Иванова

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в ходе выступления на Генассамблее заявил: «Для ООН Кипр остается лакмусовой бумажкой ее авторитетности, ее способности отстаивать свои резолюции и принципы Устава», передает РИА «Новости».

Политик назвал кипрский конфликт «незаживающей раной» в регионе.

Греческий лидер высоко оценил усилия генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по созданию условий для возобновления мирного диалога. Мицотакис выразил надежду на достижение прогресса до истечения срока полномочий нынешнего генсека и продолжение этой работы его преемником для воссоединения острова в соответствии с резолюциями Совета Безопасности.

Кипр остается фактически разделенным на греческую и турецкую части с 1974 года. Это произошло после вооруженного вмешательства Турции на фоне попытки присоединить остров к Греции. В результате около 37% территории контролируется Турецкой Республикой Северного Кипра, независимость которой признает только Анкара.

Как писала газета ВЗГЛЯД, организованный ООН саммит по Кипру летом прошлого года завершился безрезультатно.

Глава непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар предложил отказаться от слова «северный» в названии государства.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о правах Анкары на часть континентального кипрского шельфа.