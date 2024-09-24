Нынешние наши «цивилизаторы» являются идейными последователями (многие даже прямыми потомками) комиссаров двадцатых и диссидентов шестидесятых, так что киплингианство у них в крови. Нашу страну они ненавидят не менее яростно – на этот раз за то, что она, по их мнению, изменила западной демократии.24 комментария
Турция заявила о правах на континентальный шельф Кипра
Эрдоган заявил о правах Турции на континентальный кипрский шельф
Турецкая сторона обладает правами на часть континентального кипрского шельфа, заявил турецкий президент Тайип Эрдоган в ходе выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.
Турция обладает самой длинной береговой линией в Восточном Средиземноморье, потому ее ключевая роль в регионе неоспорима, заявил Эрдоган, передает ТАСС.
По его словам, Турция имеет права на континентальный шельф к северу и западу от острова Кипр, турки-киприоты имеют права на зону вокруг всего острова.
Эрдоган напомнил, что турецкая миротворческая операция на Кипре была проведена пятьдесят лет назад, с тех пор на острове царят мир и спокойствие. По его мнению, Турция и турки-киприоты всегда желали найти устойчивое решение кипрского вопроса, и федеративная модель уже не актуальна. Президент Турции подчеркнул, что на острове существуют два отдельных государства и два народа.
Он призвал международное сообщество признать Турецкую республику Северного Кипра и установить с ней дипломатические, политические и экономические отношения.