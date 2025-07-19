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Встреча по Кипру в Нью-Йорке закончилась безрезультатно
Неформальный саммит по Кипру завершился без договоренностей из-за противоречий между греческой и турецкой общинами, несмотря на посредничество ООН.
Организованный Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем саммит по Кипру не принес результатов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на турецкую газету Hurriyet. Переговоры прошли в Нью-Йорке 16-17 июля с участием лидеров турецких и греческих киприотов, а также министров иностранных дел Турции, Греции и Британии.
Издание отмечает, что встреча завершилась без прогресса из-за «негативного подхода греческой стороны». Гутерреш ранее называл переговоры «конструктивными», однако, по данным Hurriyet, реальных изменений не произошло.
По словам официального представителя МИД Турции Онджю Кечели, греко-кипрская сторона даже не желает обсуждать сотрудничество с турецкой общиной. Он заявил: «Бескомпромиссный менталитет греко-кипрской стороны, по сути, очень четко показывает, почему в кипрском вопросе невозможно иное решение, чем решение о двух государствах». Кечели также подчеркнул, что даже небольшие успехи, такие как согласование мер по климату и качеству воздуха, требуют значительных усилий сторон.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава непризнанной Турецкой республики Северного Кипра Эрсин Татар предложил отказаться от слова «северный» в названии государства. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что признание равноправного статуса Турецкой республики Северного Кипра является для Анкары неотъемлемым условием урегулирования кипрского вопроса. Турция также заявила о своих правах на континентальный шельф Кипра.