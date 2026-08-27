Песков предупредил о последствиях кражи активов России

Tекст: Елизавета Шишкова

Москва задействует весь доступный арсенал правовых норм для защиты своих финансовых интересов, передает РИА «Новости».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что попытки западных стран направить конфискованные средства на поддержку Киева являются противоправными.

«Это будут совершенно незаконные действия, мы неоднократно об этом говорили», – заявил официальный представитель Кремля. Он добавил, что реализация подобных планов неизбежно повлечет за собой серьезные последствия.

Он добавил, что Москва намерена задействовать весь доступный арсенал правовых средств для защиты своих национальных интересов. По словам Пескова, Россия будет осуществлять юридическое преследование всех лиц, причастных к принятию и реализации решений об изъятии средств.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне страны G7 выдали Украине кредиты за счет доходов от российских активов.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал передачу этих средств воровством.

До этого Евросоюз отложил принятие решения об использовании замороженных средств до декабря.