Politico: ЕС отложил решение по российским активам до декабря

Tекст: Вера Басилая

Источник Politico сообщил, что решение о возможной экспроприации российских активов по схеме так называемого репарационного кредита было отложено до следующего саммита ЕС, который пройдет в декабре, передает ТАСС.

Причиной переноса стало «сопротивление Бельгии» инициативе по замороженным российским активам.

В итоговом заявлении саммита лишь поручено Еврокомиссии подготовить новые предложения по вопросу экспроприации к декабрю. Как отмечает Politico, по «репарационному кредиту» на данном этапе прорыва не достигнуто, никаких конкретных решений не принято.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре предлагала предоставить Украине новый кредит за счет замороженных российских активов. Этот вопрос обсуждался на саммите Евросовета 23-24 октября в Брюсселе, передает РИА «Новости».

При этом глава Евросовета Антониу Кошта, подводя итоги саммита, не упомянул использование активов российского Центробанка для финансирования Украины в 2026-2027 годах. В своей публикации Кошта сообщил, что Евросоюз по-прежнему намерен удовлетворять финансовые потребности Украины в ближайшие два года, в том числе поддерживать военные и оборонные усилия Киева.

Ранее Reuters сообщило, что Бельгия отказалась поддержать конфискацию российских активов на саммите Евросоюза.

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер подчеркнул, что страна не поддержит такую меру без коллективного распределения рисков между всеми членами ЕС.

До этого канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с инициативой использовать замороженные активы Центрального банка России для предоставления Украине примерно 140 млрд евро беспроцентных кредитов. Позже ущерб Германии от возможного применения российских активов оценили в 100 млрд евро.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала жесткий ответ Евросоюзу в случае использования российских активов.