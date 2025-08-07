AP: Трамп решил прекратить две миссии НАСА по выбросам парникового газа

Tекст: Дмитрий Зубарев

Администрация президента Дональда Трампа планирует завершить две миссии NASA по отслеживанию выбросов парниковых газов, сообщает ТАСС со ссылкой на Associated Press. Речь идет о миссиях OCO-2, запущенной в 2014 году, и OCO-3, которая была отправлена на Международную космическую станцию в 2019 году. Обе программы специализируются на мониторинге уровня содержания углекислого газа в атмосфере планеты.

По информации агентства, в бюджетном запросе администрации Трампа на 2026 год не предусмотрено финансирование OCO-2 и OCO-3. В документе отмечается, что проекты будут закрыты «в соответствии с повесткой президента и его бюджетными приоритетами».

Также сообщается, что в начале мая американские власти предложили сократить расходы на НАСА почти на четверть. Для финансирования работы ведомства в 2026 году предлагается выделить 18,8 млрд долларов, тогда как в 2025 году NASA получит 24,8 млрд долларов. Таким образом, сокращение бюджета составит 24,3%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые заявили, что человек не оказывает значимого влияния на глобальное потепление. Президент США Дональд Трамп выступил против «зеленой повестки», что способствует усилению позиций России на мировом энергетическом рынке.