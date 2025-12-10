Bloomberg: ВМС США выбрали ИИ Palantir для ускорения постройки подлодок

Tекст: Дмитрий Зубарев

ВМС США подписали контракт с компанией Palantir Technologies на внедрение платформ Foundry и Artificial Intelligence Platform, сообщает Bloomberg.

Проект под названием ShipOS оценивается в 448 млн долларов. Основная задача – ускорить производство стратегических подлодок классов Virginia и Columbia, в реализации которых возникли серьезные задержки и переоценка стоимости.

По словам министра ВМС США Джона Фелана, платформа позволит судостроительным компаниям массово использовать инструменты искусственного интеллекта и автономии, что поможет улучшить графики работ, повысить производственные мощности и сократить издержки. Платформа будет сначала внедрена у двух крупнейших верфей и на трех государственных судостроительных заводах, их названия не раскрываются, но основные подрядчики – General Dynamics и HII.

Глава Palantir Алекс Карп отметил: «На постройку одной подлодки уходит 10 млн человеко-часов, задействовано 2000 компаний, каждая деталь – уникальна». Он пояснил, что программное обеспечение Palantir нужно для своевременного отслеживания статуса комплектующих и ликвидации «узких мест» на производстве, а переход на такой подход позволит сократить задержки.

Контракт предполагает так называемое разделение рисков: Palantir начнет получать прибыль только по мере достижения поставленных результатов, и компания обязана брать на себя часть финансовых рисков при невыполнении показателей. ВМС США рассматривают возможность расширения применения ShipOS и на другие типы кораблей и даже истребители.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные приняли решение объединить десятки контрактов на программное обеспечение в единую сделку с Palantir до 2035 года.

Бывший руководитель британской разведки МИ-6 Джон Сойерс оказал содействие Palantir Technologies в получении контракта с британскими властями.