Армия США заключила крупнейший контракт с разработчиком разведпрограмм

Армия США выбрала Palantir для контракта на 10 млрд

Tекст: Евгения Караваева

Армия США подписала крупнейший контракт с Palantir Technologies на сумму до 10 млрд долларов сроком до 2035 года, передает ТАСС. Ранее компания уже сотрудничала с военными структурами страны.

В официальном заявлении армейской пресс-службы говорится: «Армия и другие ведомства Минобороны США могут осуществлять закупки коммерческой продукции компании Palantir на протяжении [десятилетнего] периода на общую сумму не более 10 млрд долларов».

Решено объединить 75 ранее действовавших контрактов на разработку программного обеспечения в один крупный, чтобы ускорить внедрение искусственного интеллекта и технологий анализа больших данных. Такой шаг позволит также сократить издержки на субподрядчиков и повысить эффективность внедрения инноваций в военной сфере.

В декабре прошлого года Palantir Technologies и Anduril Industries объявили о создании консорциума для ускоренного внедрения искусственного интеллекта в вооруженные силы. Обе компании вовлечены в проект TITAN – систему разведки и целеуказания на базе ИИ для сухопутных войск США.

The New York Times ранее сообщала, что администрация Дональда Трампа активно использовала разработки Palantir для сбора личных данных американцев в интересах различных госструктур. Основатель компании Питер Тиль поддержал первую президентскую кампанию Трампа и публично заявлял о своей поддержке на выборах 2024 года.