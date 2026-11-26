Вся эта климатическая движуха – прямое продолжение того самого доброго старого колониализма, как бы ни пытались авторы делать вид, что они жуткие прогрессисты. Это позволяет развитым странам душить на корню любую новую индустрию в неразвитых.12 комментариев
МВД раскрыло уловку мошенников для обмана желающих заработать россиян
МВД: Мошенники выманивают деньги с помощью иллюзии близкой прибыли
Дистанционные мошенники обманывают желающих заработать в интернете россиян с помощью психологического приема, создавая иллюзию скорой прибыли или возврата вложенных средств, следует из материалов МВД.
Для этого злоумышленники мотивируют жертв неоднократно переводить деньги под предлогом «исправления ошибки», «разблокировки средств» или «оплаты комиссии», передает ТАСС со ссылкой на данные ведомства.
«Психологическим приемом здесь выступает создание у человека ощущения, что он близок к получению прибыли либо к возврату уже вложенных средств, что снижает критичность восприятия и провоцирует на новые платежи», – говорится в материалах МВД.
В качестве примера приводится схема с сайтом для инвестирования, где поддельный менеджер уговаривает внести первый платеж, а затем сообщает об ошибке перевода и просит сделать еще один для возврата средств. В результате обманутый человек раз за разом перечисляет деньги.
В МВД подчеркнули, что легальные организации не требуют переводов для «исправления ошибки» или «разблокировки», а гарантии высокой доходности являются явным признаком мошенничества.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца в МВД сообщили о необходимости сразу отказывать неизвестным, предлагающим передать им деньги.
В прошлом месяце ведомство назвало угрозы полицией и просьбы вернуть деньги признаками мошеннического перевода средств.
В августе правоохранительные органы заявили об использовании злоумышленниками внезапных переводов на карты граждан для выманивания информации и вывода похищенных денег.