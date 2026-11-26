Вся эта климатическая движуха – прямое продолжение того самого доброго старого колониализма, как бы ни пытались авторы делать вид, что они жуткие прогрессисты. Это позволяет развитым странам душить на корню любую новую индустрию в неразвитых.12 комментариев
Минздрав обновил стандарт медицинской помощи взрослым при ВИЧ
Новый стандарт медицинской помощи взрослым при ВИЧ-инфекции впервые охватывает не только пациентов, но и членов их семей, а также людей, контактировавших с инфекцией на этапе проверки, следует из приказа Министерства здравоохранения России.
Минздрав России обновил стандарт медицинской помощи взрослым при ВИЧ-инфекции: документ теперь распространяется не только на пациентов, но и на членов их семей и людей, проходящих проверку, передает РИА «Новости» со ссылкой на приказ ведомства.
Прежний стандарт распространялся только на две группы – людей с установленным диагнозом и бессимптомных носителей.
Новый документ охватывает лабораторное обнаружение ВИЧ, специальное скрининговое обследование на инфекцию, контакт с больным и возможное заражение, консультирование по вопросам ВИЧ, а также случаи болезни в семейном анамнезе пациента.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Минздрав утвердил новый стандарт медицинской помощи взрослым при внебольничной пневмонии со средним 12-дневным курсом лечения.
В июне Минздрав сообщил о двукратном падении заболеваемости ВИЧ в России за десять лет.