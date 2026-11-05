Князь Дмитрий был личностью настолько великой, что любое преподавание русской истории без него совершенно невозможно. Невозможно знать нашу историю – и не знать о нем. Мы все живем сейчас в стране, возникшей во многом благодаря Дмитрию Донскому.0 комментариев
Гериатр перечислила требующие обращения к врачу признаки старения
Гериатр Ткачева назвала нарушение памяти тревожным признаком старения
Снижение веса, неуверенная походка и нарушения зрения, слуха или памяти являются признаками старения организма, при которых необходимо обратиться к специалисту, заявила президент Российской ассоциации геронтологов и гериатров Ольга Ткачева.
«Когда вы видите, что человек стал медленнее ходить, что он, например, стал падать, походка стала неуверенной, снизился вес, появились нарушения памяти, нарушения зрения и слуха. Вот в этом случае надо уже обязательно обращаться к специалисту», – заявила Ткачева РИА «Новости».
Она отметила, что диспансеризация помогает выявить факторы риска, диагностировать заболевания на ранней стадии и начать профилактику. Ткачева пояснила, что создающиеся по всей стране центры здорового долголетия работают с так называемыми предрисками, когда неблагоприятные изменения уже начинаются, но заболевание еще не развилось.
«Именно такой подход дает возможность не только предупреждать болезни, но и влиять на траекторию старения», – заключила она.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Ольга Ткачева сообщила о связи прогрессирующих изменений памяти с развитием деменции.
В сентябре Ткачева заявила о повышении вероятности развития слабоумия и проблем с сердцем из-за длительной социальной изоляции.
Летом Ткачева назвала регулярные физические и когнитивные нагрузки условием сохранения молодости и высокого качества жизни.