У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.5 комментариев
Одиночество назвали причиной развития деменции и болезней сердца
Длительная социальная изоляция повышает вероятность развития слабоумия и проблем с сердцем, заявила директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета и президент Российской ассоциации геронтологов и гериатров Ольга Ткачева.
По словам эксперта, недостаток общения может привести даже к преждевременной смерти.
«Одиночество – фактор риска очень многих заболеваний. Длительная социальная изоляция связана с повышенным риском деменции, сердечно-сосудистых заболеваний и даже преждевременной смерти», – заявила она РИА «Новости».
Геронтолог добавила, что социальная активность и участие в жизни общества играют не меньшую роль для здорового долголетия, чем правильное питание и физические нагрузки.
Ранее она назвала самыми эффективными способами продления жизни вакцинацию, здоровый сон, активность и регулярный контроль медицинских показателей.