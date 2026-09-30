Одиночество назвали причиной развития деменции и болезней сердца

Депутат рады: Украина проворонила появление у России реактивных дронов

Рахманин сообщил, что «Герань-4» и «Герань-5» входят в зону действия украинской противовоздушной обороны на высоте более семи километров. При этом малая ПВО эффективно сбивала обычные дроны на высоте до пяти километров, сообщает издание «Страна».

Депутат отметил, что новые российские аппараты развивают скорость 450–600 км в час, и украинские перехватчики не могут их догнать. Применение других средств поражения, по его словам, упирается в то, что сбивать такие цели «либо очень дорого, либо ракет нет».

Парламентарий пояснил, что главная трудность заключается не столько в создании подходящего реактивного перехватчика, сколько в налаживании массового выпуска. Производство должно быть экономически оправданным, а сам перехватчик – стоить дешевле цели. По приведенным им данным, сертифицированные сейчас Украиной модели обходятся в 45–100 тыс. долларов. Рахманин назвал такие расходы «очень дорогой историей».

Оценивая перспективы защиты украинских объектов, парламентарий допустил значительные разрушения. «Все (объекты на Украине) уничтожены не будут. К сожалению, значительная часть будет уничтожена. Насколько значительная? Будет зависеть от того, насколько нам помогут партнеры», – заявил он.

Рахманин также указал на разницу в производственных возможностях двух стран. По его словам, Россия располагает как минимум двумя крупными производствами реактивных двигателей и способна увеличивать объем их изготовления. На Украине такие мощности тоже есть, но они меньше, поэтому расширять выпуск сложнее.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе «Герани» ударили по складу с дронами в Чернигове. В июне Минобороны России сообщило об уничтожении «Геранями» склада дронов ВСУ под Сумами. В июне удар дронов «Герань» уничтожил пункт управления ВСУ в ДНР.