У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.2 комментария
Спасатели вышли на поиски пропавших в крымской пещере туристов
СК начал проверку из-за пропажи группы туристов в пещере Крыма
Группа из четырех туристов более 12 часов не выходит на связь после спуска в подтопленную Красную пещеру в Крыму. Спасатели вышли на поиски группы, сообщили в МЧС.
Четверо туристов застряли на экстрим-маршруте в Красной пещере в Крыму из-за подъема воды. Группа самостоятельно отправилась в подтопленную пещеру, где повысился уровень подземной реки. Связь с людьми отсутствует более 12 часов.
«Группы спасателей зашли в пещеру и идут по маршруту. Маршрут внутри пещеры занимает до 12 часов», – заявила РИА «Новости» начальник пресс-службы крымского управления МЧС Дарья Диюнова. Спасательная операция проходит на двух участках: со стороны пещер Красная и Голубиная.
Следственный комитет и прокуратура региона начали проверки по факту инцидента. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, а также намерены оценить соблюдение требований оказания туристических услуг.
Как писала газета ВЗГЛЯД, четверо туристов застряли в крымской Красной пещере из-за подъема воды.
В середине сентября спасатели нашли пропавшую туристическую группу в Карачаево-Черкесии.
В июле сотрудники МЧС обнаружили исчезнувших во время сплава по реке путешественников в Магаданской области.