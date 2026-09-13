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Спасатели нашли пропавшую тургруппу в Карачаево-Черкесии
Ранее пропавшую тургруппу в Карачаево-Черкесии нашли
Туристическая группа из шести человек, которая при прохождении маршрута в Карачаево-Черкесии не вышла на точку в условленное время, обнаружена, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
«Спасатели обнаружили туристов, пропавших при прохождении одного из туристических маршрутов Карачаево-Черкесии. При спуске с Софийских озёр участники группы заблудились. Медицинская помощь туристам не требуется», – сказано в сообщении ведомства.
Там уточнили, что участников похода сопроводили к поляне и доставили в посёлок Архыз. Спасатели добавили, что туристы из Ставропольского края регистрацию в подразделениях МЧС России не проходили.
В их поисках принимали участие пять спасателей Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В. М. Дзераева.
Ранее сообщалось, что спасатели выдвинулись на поиски пропавшей в Карачаево-Черкесии группы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 12 сентября сорвавшийся со скалы на горе Шалбуздаг в Докузпаринском районе мужчина погиб по дороге в больницу. Пропавшие в Карачаево-Черкесии брат и сестры найдены живыми. В конце июля турист из Владимира погиб на сложном маршруте в КЧР.