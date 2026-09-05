Зеленский жизненно заинтересован в воздушном и морском перемирии. А поскольку достичь его через переговоры он не может, то пытается сделать это через прямой шантаж. В том числе и террористический.0 комментариев
Российский фигурист Дикиджи выиграл международный турнир в Токио
Фигурист Владислав Дикиджи одержал победу на международном турнире в Токио
Российский спортсмен Владислав Дикиджи завоевал золото на международном турнире Kinoshita Group Cup в Токио, набрав 265,68 балла по сумме двух программ.
Российский фигурист Владислав Дикиджи одержал победу на международном турнире Kinoshita Group Cup в Токио, набрав 265,68 балла, передает ТАСС. Спортсмен получил 88,79 балла за короткую программу и 176,89 – за произвольную.
Второе место занял японец Сюн Сато, заработавший 255,92 балла. Бронзу завоевал еще один россиянин Евгений Семененко с результатом 253,30 балла. Петр Гуменник, выступавший на Олимпиаде в Италии, стал шестым, набрав 236,25 балла.
Турнир серии «Челленджер», завершающийся 6 сентября, стал первым соревнованием с участием российских фигуристов после отстранения в 2022 году, за исключением квалификационных стартов к Играм в Италии. Атлеты из России выступают в нейтральном статусе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Международный союз конькобежцев разрешил российским атлетам выступать на турнирах в нейтральном статусе. В августе организаторы соревнований в Токио включили отечественных спортсменов в заявочные листы. Накануне во время проката Евгения Семененко японские зрители подняли на трибунах российский триколор.