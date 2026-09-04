В Старом Свете никто не испытывает иллюзий по поводу возможности легкой военной победы над Россией. Однако не нужно слишком переоценивать инстинкт самосохранения у европейских элит.0 комментариев
Кадры удара дрона по зданию СБУ в Киеве появились в сети
Украинские СМИ опубликовали видеозапись, на которой, по их данным, запечатлен момент попадания беспилотника в здание Службы безопасности Украины в Киеве.
На кадрах видно, как дрон влетает в здание, после чего происходит взрыв.
Напомним, в пятницу глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о попадании беспилотника в центральное здание Службы безопасности Украины в Киеве.
В июле Зеленский назначил Александра Поклада временно исполняющим обязанности председателя СБУ.
Видео попадания БПЛА в здание СБУ в Киеве смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в мессенджере Max.