И для Зеленского, и для Нетаньяху на карту поставлено не только сохранение власти, но и, вероятно, свобода. Что они будут делать? Добиваться эскалации конфликтов.3 комментария
Сибига признал кризис в отношениях Киева и Варшавы
Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что контакты Киева и Варшавы достигли кризисной отметки и требуют деэскалации, особенно на отдельных направлениях сотрудничества.
Сибига охарактеризовал нынешние отношения Киева и Варшавы как кризисные, передает ТАСС.
«Да, можно назвать сейчас определенным кризисным состоянием наши двусторонние (украинско-польские) отношения», – сказал он журналистам.
По словам Сибиги, на ряде направлений действительно возникло напряжение, которое, по его оценке, необходимо «деэскалировать».
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Украины Андрей Сибига допустил отказ Киева от участия в конференции по восстановлению Украины в Гданьске в ответ на недружественные шаги Польши.
Ранее Сибига объявил об отказе от польского Командорского креста в знак протеста против лишения Владимира Зеленского ордена Белого Орла.
Глава офиса Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) отказался от Золотого офицерского креста ордена «За заслуги перед Польшей» после решения Варшавы лишить украинского президента ордена Белого Орла.