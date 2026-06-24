Выписка из ЕГРН в 2026 году: как получить онлайн через Госуслуги и МФЦ, цена и кто может заказать

Tекст: Ольга Никитина

Коротко: как получить выписку из ЕГРН в 2026 году

Получить выписку из ЕГРН можно через «Госуслуги» или МФЦ. Собственник недвижимости может бесплатно заказать онлайн-выписку в личном кабинете, а расширенные варианты предоставляются за госпошлину. В документе содержатся сведения о характеристиках объекта, правах собственности, обременениях, кадастровой стоимости и истории перехода прав.

Главное о выписке из ЕГРН в 2026 году

Собственники могут бесплатно получить онлайн-выписку через «Госуслуги».

Личные данные владельцев скрыты для третьих лиц без их согласия.

Выписка доступна в электронном и бумажном виде.

Электронный документ имеет такую же юридическую силу, как бумажный.

Срок подготовки обычно составляет от нескольких минут до 5 рабочих дней.

Стоимость зависит от вида выписки и формата получения.

Что такое выписка из ЕГРН и зачем она нужна

ЕГРН – это единый государственный реестр, в котором хранится информация об объектах недвижимости (квартирах, домах, земельных участках), зарегистрированных после 31 января 1998 года. По закону информация из реестра общедоступна, но часть сведений конфиденциальна, например ФИО и дата рождения владельцов.

Выписка из ЕГРН – это основной документ, подтверждающий право собственности на недвижимое имущество. Она может быть бумажной (с печатью) или электронной. Они имеют одинаковую юридическую силу.

Какие данные содержит выписка из ЕГРН:

кадастровый номер и год ввода в эксплуатацию;

наименование объекта;

площадь;

этаж (при наличии);

дата и номер государственной регистрации права на объект;

наименование и реквизиты документов-оснований государственной регистрации права;

сведения о заявленных в судебном порядке правах требования;

наличие ограничений и обременений;

назначение и разрешенное использование;

кадастровая стоимость;

отметка о запрете на действия с недвижимостью без личного участия собственника;

сведения о бывших и нынешних владельцах.

Когда нужна выписка:

покупка квартиры, дома, земли;

продажа жилья;

оформление ипотеки;

вступление в наследство;

составление договора участия в долевом строительстве;

оформление дарения;

приватизация;

судебные споры;

заклад недвижимости.

Какие бывают выписки из ЕГРН

Существует 12 видов выписок из ЕГРН, но наиболее популярны среди граждан три.

Выписка об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект. Она предоставляет информацию о собственниках, ограничениях и обременениях. Нужна при покупке, продаже, ипотеке.

Выписка о переходе прав на объект. Содержит данные о предыдущих владельцах и истории сделок. Нужна для проверки квартиры перед покупкой.

Выписка об объекте недвижимости. Включает информацию о кадастровом учете и характеристиках объекта. Содержит расширенные сведения, основания возникновения права и ограничения.

Также выписки бывают электронными (их получают через интернет в разные сроки) и бумажными (их получают в МФЦ), платными и бесплатными (онлайн-выписка для владельца недвижимости, а также любая выписка для определенных категорий граждан и организаций), полными (со сведениями ограниченного доступа, с указанием личных данных владельца) и неполными (с общедоступными сведениями, когда личные данные владельца скрыты).

Кто может получить выписку из ЕГРН

Сведения о недвижимости относятся к общедоступным, поэтому заказать выписку из ЕГРН может любой человек. Однако данные в такой выписке будут неполными. С 1 марта 2023 года личные данные владельцев недвижимости можно узнать лишь с их согласия. Росреестр больше не указывает персональные данные собственников, если выписку заказывает кто-то посторонний.

Полную выписку с личными данными без согласия владельца могут заказать только:

сами владельцы (совладельцы) недвижимости;

муж или жена владельца/совладельца;

собственники смежного участка;

собственники земли или дома, если права собственности на них не совпадают;

арендаторы и арендодатели (при наличии договора);

наследники;

арбитражные управляющие банкротов;

залогодержатели;

нотариусы;

кадастровые инженеры;

представители госорганов.

Удаление личных сведений из выписки объясняли повышением уровня защиты собственников от мошенников: если «черный риелтор» не знает, кто владелец недвижимости, ему сложнее провернуть махинацию с квартирой. Однако вместе с этим возросли риски для покупателей «вторички»: на рынке вторичной недвижимости стало сложнее проверить законность прав собственника.

Как получить выписку из ЕГРН через Госуслуги в 2026 году

Электронную выписку из ЕГРН на любой вид недвижимости может получить любой желающий с помощью специального сервиса на портале «Госуслуг». Также можно заказать выписку через другие электронные сервисы на сайте Росреестра.

Пошаговая инструкция:

Войдите в свой аккаунт на «Госуслугах». Перейдите в раздел «Недвижимость». Выберите опцию «Выписка из ЕГРН», затем «Запросить сведения из ЕГРН». Уточните вид выписки – «Об объекте недвижимости». Укажите, кем вы являетесь: правообладателем, представителем по доверенности одного из собственников, арбитражным управляющим или иным лицом. В последнем случае данные владельцев будут недоступны. Заполните необходимые поля (кадастровый номер или адрес объекта недвижимости). Оплатите госпошлину при необходимости. В срок не более трех дней получите выписку в электронном виде на ваш e-mail или в личном кабинете.

Сколько ждать: онлайн-выписка для собственника приходит в течение нескольких минут. Остальные виды выписок – обычно до 3–5 рабочих дней.

Как получить бесплатную онлайн-выписку из ЕГРН

Собственники недвижимости могут получить полную электронную выписку онлайн, быстро и бесплатно. Авторизовавшись на сайте «Госуслуги», введите в поле для запроса «выписка из ЕГРН». Дальше можно либо ответить на несколько вопросов робота-помощника Макса, который работает на сайте, либо заполнить форму самому. После отправки запроса выписка появится в личном кабинете в течение одной минуты.

Как получить онлайн-выписку собственнику:

На сайте «Госуслуг» напишите боту Максу: «Выписка из ЕГРН». Уточните, какая информация вам нужна: «Онлайн-выписка об объекте недвижимости». Бот Макс предупреждает, что такая выписка доступна только по объектам, правообладателем которых вы являетесь. Выберите «Получить выписку». Выберите объект недвижимости из предложенных или введите его адрес, тип или кадастровый номер. Через минуту получите готовый документ с электронными подписями Росреестра и Минцифры в разделе «Заявления» в своем личном кабинете.

Важно: юридическую силу имеет только выписка в электронном виде. При самостоятельной распечатке электронный документ теряет юридическую силу. Если вы получили электронную выписку, но вам понадобился бумажный вариант с печатью, то официальную копию можно получить только в МФЦ. Для этого нужно предъявить паспорт и назвать номер заявки на «Госуслугах» (то есть онлайн-выписку все равно нужно сделать предварительно).

Как получить выписку из ЕГРН через МФЦ

Получить бумажную выписку из ЕГРН можно только на платной основе. Такие документы выдают в МФЦ и Росреестре, причем получить бумажную выписку можно через несколько дней после обращения.

В МФЦ: необходимо прийти в отделение с паспортом, документами на недвижимость (если вы собственник) или точными сведениями об объекте (адресом и кадастровым номером). Если обращается представитель владельца, то ему нужно подтвердить свои права. В МФЦ следует заполнить заявление на выписку и оплатить госпошлину. Далее специалист центра сообщит, в какой день необходимо прийти за документом.

В Росреестре: процедура и перечень необходимых документов будут идентичны с МФЦ. Максимум через пять рабочих дней выписка будет готова. На бумажном документе будет печать Росреестра или МФЦ и подпись ответственного специалиста или регистратора.

Сколько стоит выписка из ЕГРН в 2026 году

Размер госпошлины за получение выписки из ЕГРН для физических лиц в 2026 году зависит от вида документа и формата получения.

Стоимость выписки из ЕГРН для физических лиц:

Выписка об объекте недвижимости: на бумаге – 1740 рублей, электронно – 700 рублей

Выписка об основных характеристиках объекта и зарегистрированных правах на него: на бумаге – 920 рублей, электронно – 580 рублей

Выписка о переходе прав на объект: на бумаге – 920 рублей, электронно – 580 рублей

Выписка о содержании правоустанавливающих документов: на бумаге – 1360 рублей, электронно – 900 рублей

Онлайн-выписка для собственника – бесплатно. Цена может меняться в зависимости от вида документа и статуса заявителя. Для юридических лиц пошлина выше. Уточнять информацию следует в Росреестре или на сайте «Госуслуги».

Можно ли получить выписку из ЕГРН бесплатно

Да, но только в отдельных случаях. Бесплатно на портале «Госуслуги» можно получить только два вида выписок из ЕГРН: об основных характеристиках объекта (кроме чертежей, планов и схем) и о кадастровой стоимости. Получить выписку онлайн без оплаты может владелец недвижимости и другие лица, перечень которых указан в статье 63 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» (судьи, нотариусы, правоохранительные органы и другие). Льготные категории граждан имеют скидки.

Почему в выписке может не быть данных собственника

С марта 2023 года персональные данные собственников скрыты для посторонних лиц. Это сделано для защиты от мошенников: если «черный риелтор» не знает, кто владелец недвижимости, ему сложнее провернуть махинацию с квартирой. Однако вместе с этим возросли риски для покупателей «вторички»: на рынке стало сложнее проверить законность прав собственника. Раскрыть сведения можно только с согласия владельца.

Как проверить подлинность электронной выписки

Покупатель недвижимости, которому собственник предоставил полную электронную выписку из ЕГРН, без труда может проверять ее подлинность. Такая выписка подписана квалифицированной электронной подписью – КЭП. Она отсоединенная, то есть ключ хранится отдельно, а сама выписка – отдельно. Таким образом, владелец недвижимости должен предоставить не только сам документ в формате PDF, но и файл с КЭП в формате SIG.

Проверить выписку можно в специальном сервисе на «Госуслугах», загрузив в него оба документа – и PDF, и SIG. Далее сервис проверит файлы и выдаст заключение. КЭП будет признана поддельной, даже если поменять только один символ в исходном файле.

Частые вопросы

Сколько действует выписка из ЕГРН?

Единого срока нет, но обычно организации требуют документ не старше 30 дней.

Можно ли получить выписку на чужую квартиру?

Да, но без персональных данных владельца.

Электронная выписка имеет юридическую силу?

Да, она равнозначна бумажной.

Можно ли заказать выписку только по адресу?

Да, но кадастровый номер ускоряет поиск.

Можно ли получить выписку без Госуслуг?

Да, через МФЦ.

Можно ли оформить выписку из ЕГРН на детей через Госуслуги?

Это зависит от возраста ребенка. Если ребенку уже исполнилось 14 лет и у него есть подтвержденная учетная запись на Госуслугах, он может заказать выписку самостоятельно через портал. Для детей младше 14 лет такая возможность отсутствует – через учетную запись родителей выписку получить нельзя. В этом случае законному представителю (родителю или опекуну) нужно обратиться в МФЦ лично, предъявив паспорт, свидетельство о рождении ребенка и документы, подтверждающие полномочия представителя.

Таким образом, выписка из ЕГРН – это обязательный документ практически для любых операций с недвижимостью: покупки, продажи, ипотеки, наследства, дарения и судебных разбирательств. Заказать ее можно онлайн через портал «Госуслуги» или обратиться в МФЦ за бумажным вариантом.

Собственники объектов имеют право на бесплатное получение части сведений в электронном виде, а для всех остальных лиц доступ к персональным данным владельцев ограничен с 2023 года – это сделано для защиты от мошенников.

Перед любой сделкой важно заказывать актуальную выписку, так как сведения в реестре могут меняться. Электронный документ, заверенный квалифицированной электронной подписью, имеет такую же юридическую силу, как и бумажный с печатью, и может использоваться в судах, банках и государственных органах.