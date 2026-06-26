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    Чему Восток может научить Запад
    26 июня 2026, 08:50 Мнение

    Чему Восток может научить Запад

    Когда-то Запад, не стесняясь, выставлял всей планете свои требования. Теперь пора задуматься об ответных шагах. Если мы не будем мечтать сами, свои мечты нам обязательно навяжут другие.

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов

    писатель

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    Западные страны исторически воспринимали себя в качестве «просветителей» и «цивилизаторов» с поправками на некоторые национальные особенности. Так, Франция – это цивилизатор с республиканской формой правления; Англия – цивилизатор, придумавший парламент и промышленное производство; США – «исключительный» цивилизатор, единственное общество, с самого начала создававшееся на ценностях Модерна, капитализма и индивидуализма. Эти национальные идеи воодушевляли каждую из западных стран, помогая им действовать в избранном ключе. Да и сейчас еще воодушевляют и помогают.

    Однако мир меняется. Недавних цивилизаторов теснят повсюду. Вооруженные до зубов США на глазах у всего мира проигрывают в противостоянии с Ираном, теряя свое влияние на Ближнем Востоке. Самой сильной экономикой обзавелся Китай. Все громче заявляют о себе Индия, Бразилия и другие страны не-Запада. И если раньше «белые и просвещенные» забирались в самые дальние уголки мира, устанавливая там свои порядки, то теперь, наоборот, люди из бывших колоний переселяются в страны Запада, меняя там политическую повестку.

    В этих условиях сильным странам незападного мира стоило бы подумать о том, чем они могут научить Запад.

    Возьмем Китай. Со времен опиумных войн это государство сделало серьезные успехи, вернув себе первое место в экономике – то место, которое принадлежало Срединной империи еще тысячу лет назад, и которое было отнято у нее в эпоху Модерна. Сейчас Китай успешно теснит Запад в Азии, Африке и Латинской Америке, проводя экономическую экспансию. Но Китай мог бы поставить себе задачу и на идейном фронте. Здесь пригодился бы социально-этический кодекс, сформулированный в VI–V вв. до н. э. Конфуцием. В конфуцианстве интересы коллектива ставятся выше индивидуальных, но при этом не происходит и полного исчезновения личности. Конфуцианская идея семьи, предполагающая безусловное уважение, послушание и заботу о родителях и старших (сяо), могла бы многому научить западное общество. Да, Западу никогда не было близко золотое правило этики Конфуция (не делай другому того, чего не желаешь себе), но ведь, как выразилась героиня известного фильма, «и зайца можно научить курить».

    Агрессивное и клоунское поведение представителей Запада также можно корректировать в рамках китайской идеи «благородного мужа». На встречах, посвященных экономическим и политическим вопросам, китайцы могли бы требовать от западных переговорщиков соблюдения норм китайского этикета, который дисциплинирует ум и чувства, учит сдержанности, сотрудничеству и уважению.

    А китайская теория разделения властей? Очевидно, что западное общество сейчас не контролирует своих политиков, которые порой выглядят так, словно и в школе не учились. Между тем в Китае исторически существовал особый тип власти, в ведении которой находились экзамены. Чиновники в Китае и сейчас постоянно сдают тесты и проходят собеседования на конкурсной основе. Если ввести на Западе жесткую многоступенчатую систему отбора кадров в китайском стиле, интеллектуальный и моральный уровень тех, кто там принимает решения, постепенно начнет расти.

    Иран. Древнейшая страна с великими традициями в культуре могла бы многому научить Запад. Современные персы могут читать древних поэтов в оригинале, ведь язык, на котором творили Омар Хайям, Саади, Хафиз, Руми – это тот самый язык, на котором говорят в Иране сегодня. Внимание к слову, а не к цифре является отличительной особенностью этой цивилизации, где поэзию всегда ставили выше интересов желудка. После Исламской революции в Иране приняли закон «О банковской деятельности без ростовщичества», и с тех пор экономическая модель Ирана поощряет социальную справедливость. В Иране не принято ловить людей в долговые ямы; вместо банковского процента используются другие схемы. Тот же банк может выступить посредником, купить товар для клиента и продать его в рассрочку, разделить с ним прибыль от проекта и т.д. В конституции и законах Ирана закреплены запреты: на монополию, на спекуляцию, на финансирование производства предметов роскоши (вместо этого персы поддерживают производство товаров первой необходимости). Движение по иранскому пути дало бы нам мир без грабителей-банкиров, финансовых пузырей и мировых кризисов, с помощью которых Запад захватывает ресурсы мира, перекладывая все издержки на бедные страны.

    Индия. Писатель Рабиндранат Тагор утверждал, что эта страна могла бы познакомить Запад с мудростью Востока. В индийских философских традициях подчеркивается единство всего сущего. Знакомство с этими идеями могло бы многому научить Запад, который привык действовать рационально, разбирать на части, анализировать, но при этом все время упускает из виду общую картину. 

    Первая страна в мире по населению одновременно является и одной из самых пострадавших от колониализма. Индийские политики, включая Нарендру Моди, говорят о том, что Британия должна теперь выплачивать компенсации за колониализм. Это верно, но сначала Индия должна будет донести до англичан правду об их преступлениях, вызвать в них человеческие чувства, пробудить совесть. Сейчас выходцы из бывших колоний заселяют английские города. Из-за демографических изменений белые британцы уже не составляют большинство в Лондоне и Бирмингеме, и в ближайшие четверть века Британия превратится в страну, где будут доминировать этнические диаспоры. Кто же возьмет на себя ответственность за тот хаос, который однажды воцарится в Британии? Думается, такой страной может быть только Индия, самая сильная из бывших британских колоний. Именно она должна будет заняться трансформацией Британии в более скромную страну вроде нынешней Австрии, в страну, которая наконец перестанет интриговать, провоцировать войны и освободит от своего сапога оставшиеся у нее колонии и полуколонии. Думается, это благородное бремя с Индии уже никто не снимет.

    Россия. Наша страна обладает уникальным опытом денацификации Германии (который мог бы пригодиться той же Индии в ее миссии относительно Британии). Будучи наследницей Византии и хранительницей православия, Россия все еще следует по тому пути, который когда-то был общим для стран христианской Средиземноморской цивилизации. Поэтому наша сверхзадача должна быть связана не только с принуждением Запада к покаянию за неоднократные погромы двух православных империй, греческой и русской, но и с обращением западных народов к традиционным ценностям и духовной стороне жизни. И именно Россия (опять-таки, как наследница Византии) имеет моральное и историческое право осуществлять ре-христианизацию западной Европы.

    Все это мечты, скажите вы? Да, конечно. Но мир быстро меняется, и процесс деколонизации уже идет. Каким он будет, какие формы примет? Когда-то Запад, не стесняясь, выставлял всей планете свои требования. Теперь пора задуматься об ответных шагах. Если мы не будем мечтать сами, свои мечты нам обязательно навяжут другие.

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