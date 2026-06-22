Иран превращается из аутсайдера в держателя ключей от глобальной энергобезопасности. Россия же, замкнувшая на себя систему страховок, своп-контрактов и альтернативных маршрутов, становится еще одним осевым элементом новой логистики.2 комментария
ВС России «Геранями» уничтожили хранилище ГСМ ВСУ в Запорожской области
Вооруженные силы России нанесли точный удар по нефтебазе в районе населенного пункта Высокогорное в Запорожской области, лишив украинских операторов дронов запасов горючего, сообщило Министерство обороны.
Минобороны обнародовало видеозапись успешной атаки на объекты украинской армии, передает РИА «Новости».
Удар наносился с использованием ударных аппаратов «Герань». Целью стала инфраструктура противника в Запорожской области.
«Минобороны опубликовало кадры поражения хранилища ГСМ на нефтебазе «Канцеровка», используемого в интересах ВСУ, специалистами войск беспилотных систем с применением БПЛА «Герань» в районе населенного пункта Высокогорное Запорожской области», – отмечается в заявлении.
Российские беспилотники «Герань» поразили логистический центр украинской армии в Харьковской области.
Днем ранее дроны-камикадзе нанесли высокоточные удары по базе горюче-смазочных материалов в Днепропетровской области.
Момент поражения хранилища горюче-смазочных материалов ВСУ в Запорожской области российскими «Геранями» смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».