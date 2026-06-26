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Названа зарплата для получения максимальных пенсионных баллов
Экономист Балынин: Для максимальных ИПК нужна зарплата в 248 тыс. рублей
Для получения наибольшего числа индивидуальных пенсионных коэффициентов в год россиянам требуется ежемесячный доход свыше 248 тыс. рублей, заявил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве Игорь Балынин.
Балынин сообщил, что для начисления максимального количества индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) за год гражданам России нужна зарплата в размере 248 250 рублей, передает «Газета.Ru».
«Согласно закону, максимальное число ИПК, которые ежегодно можно получить, равно 10. С учетом действующей в текущем году величины предельной базы для обложения страховыми взносами в размере 2,979 млн рублей в 2026 году, необходима ежемесячная зарплата, равная 248 250 рублям», – отметил эксперт. По его словам, в 2025 году такой доход имели работники в сфере добычи газа, финансисты и сотрудники негосударственных пенсионных фондов.
Балынин уточнил, что еще более высокие зарплаты зафиксированы в перестраховании и холдинговых компаниях. При этом работающим пенсионерам ежегодно начисляется максимум три ИПК, для чего их заработок должен составлять 74 475 рублей. В августе 2027 года планируется беззаявительная корректировка пенсий с учетом коэффициентов, сформированных за 2026 год.
Специалист подчеркнул важность официального трудоустройства, так как зарплаты «в конверте» не способствуют формированию пенсионных прав и снижают размер будущих выплат. Страховая пенсия складывается из фиксированной части и суммы заработанных ИПК, умноженной на их стоимость.
Для получения одного индивидуального пенсионного коэффициента в 2026 году потребуется зарплата в размере 24 тыс. 825 рублей.
Стоимость покупки одного года страхового стажа для россиян составит 71 тыс. 525 рублей.
Минимальная страховая пенсия по старости в текущем году достигнет 14 тыс. 287 рублей.