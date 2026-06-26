Голикова назвала наиболее востребованные профессии на рынке труда

Tекст: Дмитрий Зубарев

Самыми востребованными вакансиями на российском рынке труда сейчас являются инженеры, работники промышленных предприятий, операторы машин и специалисты сельского хозяйства, передает РИА «Новости». Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на Всероссийской ярмарке трудоустройства.

«Теперь скажу несколько слов о том, какие же отрасли больше всего заявляют вакансии, потому что это важно… Почти каждая пятая вакансия, даже больше, это обработка, здесь у нас традиционно квалифицированные рабочие, инженерный персонал, операторы машин», – сказала она на пленарной сессии.

На втором месте по востребованности находятся сельское хозяйство, строительство, транспорт, логистика и ЖКХ. Третью строчку занимают социальные сферы: здравоохранение, образование и соцобслуживание. Наименьшее количество предложений о работе зафиксировано в торговле, индустрии гостеприимства и сфере услуг.

В стране сохраняется рекордно низкий уровень безработицы, который составляет 2,2%. Для сравнения: в 2019 году этот показатель достигал 4,6%. На портале «Работа России» количество вакансий приблизилось к отметке в 2 млн позиций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о наличии 18 вакансий на каждого безработного россиянина.

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