Мишустин заявил о резком росте спроса на техспециалистов в России

Как венгры могли не выбрать одного из самых ярких политиков современности? Орбана ведь знают на всей планете, он стал политиком мирового масштаба. Он возглавляет общеевропейскую евроскептическую партию «Патриоты за Европу». Он превратил небольшую и небогатую Венгрию в заметного игрока на международной арене.0 комментариев
Мишустин: Спрос на технические профессии в России превысил предложение
Спрос на сотрудников технических специальностей в России существенно превышает предложение, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
По его словам, в стране фиксируется растущий дефицит специалистов таких направлений, как электромеханики, литейщики, сварщики, а также операторы установок и машин, передает РИА «Новости».
Мишустин отметил, что в прошлом году был составлен подробный семилетний прогноз потребности в кадрах по регионам, отраслям, профессиям и квалификациям на основе данных сотен тысяч компаний. Такой же анализ провели еще для 500 ключевых предприятий, играющих важную роль в реализации национальных проектов технологического лидерства.
«Все больше требуется сотрудников в основном технической направленности – это электромеханики, литейщики, сварщики. На операторов установок и машин и других квалифицированных рабочих промышленности спрос превышает уже сегодня предложение в несколько раз», – подчеркнул премьер.
Ранее эксперты предсказали, что к 2030 году на рынке труда будут востребованы рабочие профессии, которые трудно автоматизировать.