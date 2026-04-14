Мишустин заявил о резком росте спроса на техспециалистов в России

Мишустин: Спрос на технические профессии в России превысил предложение

Tекст: Валерия Городецкая

Мишустин отметил, что в прошлом году был составлен подробный семилетний прогноз потребности в кадрах по регионам, отраслям, профессиям и квалификациям на основе данных сотен тысяч компаний. Такой же анализ провели еще для 500 ключевых предприятий, играющих важную роль в реализации национальных проектов технологического лидерства.

«Все больше требуется сотрудников в основном технической направленности – это электромеханики, литейщики, сварщики. На операторов установок и машин и других квалифицированных рабочих промышленности спрос превышает уже сегодня предложение в несколько раз», – подчеркнул премьер.

Ранее эксперты предсказали, что к 2030 году на рынке труда будут востребованы рабочие профессии, которые трудно автоматизировать.