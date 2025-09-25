В Москве представили прогноз по востребованным к 2030 году профессиям

Tекст: Елизавета Шишкова

В рамках отдельной сессии «Кадры 2030: навыки будущего, ценности молодежи, инновации» участники обсудили глобальные кадровые вызовы и международный опыт в сфере подготовки специалистов для атомной промышленности, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Международные эксперты из России, стран БРИКС, а также представители МАГАТЭ рассказали о системном подходе к привлечению молодежи и женщин в ядерную отрасль. Отмечено, что успешные практики включают специальные стипендии, международные стажировки, а также менторские программы для молодых сотрудников. Отдельное внимание уделяется вовлечению в отрасль чернокожих женщин и представительниц малочисленных народов, особенно на примере Бразилии, где такие инициативы поддерживаются публикацией историй успешной карьеры.

Президент Международного альянса БРИКС Лю Чжэнъин сообщил о реализации масштабных программ по стандартизации профессиональных компетенций, внедрению инженерных паспортов, проведению мастер-классов и формированию единой кадровой платформы, что позволяет выпускникам искать работу в любой стране альянса.

Депутат Госдумы Мария Василькова сообщила, что к 2030 году российской экономике потребуется 73 млн специалистов, из которых половина займет новые профессии, связанные с технологическими изменениями. Она заявила: «Проблема нехватки трудовых ресурсов трансформировалась из «острой» в «критическую». Сегодня предприятия испытывают недостаток квалифицированных кадров. Ключом к решению этого вопроса может стать рост производительности труда через «цифровой» и «зеленый» переходы».

Василькова выделила проект Передовых инженерных школ, который к 2030 году должен охватить 100 вузов страны и взаимодействовать с ключевыми индустриальными игроками, такими как «Росатом» и «Роскосмос». По ее словам, востребованными будут не только профессиональные, но и личные качества: стрессоустойчивость, лидерство, гибкость и эмпатия. Отдельно отмечено, что «Росатом» стал лидером в цифровой трансформации и экологических инициативах, включая рекультивацию площадки бывшего «Усольяхимпрома».